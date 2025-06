Un’infanzia in povertà: “Dormivamo in 14, avevo sempre fame”| Poi va al Milan e diventa uno dei migliori

Oggi sono stelle del calcio, ma da bambini hanno conosciuto il dolore, la fame e la miseria. La forza che nasce dalla sofferenza.

Dietro i riflettori, i trofei e gli stadi pieni di applausi, ci sono storie che somigliano a romanzi di sopravvivenza. Storie vere, crude, spesso dimenticate, ma fondamentali per capire chi sono davvero certi fuoriclasse.

Prima di vestire le maglie più prestigiose del calcio mondiale, alcuni di loro hanno lottato ogni giorno solo per mettere qualcosa nel piatto, per avere un paio di scarpe, o un tetto sotto cui dormire.

Il calcio, in certi angoli del mondo, non è solo uno sport. È una via d’uscita. Un’ancora di salvezza. Per molti giovani cresciuti nella povertà più assoluta, rincorrere un pallone su un campo polveroso rappresentava l’unica possibilità per sfuggire a un destino già scritto. È così che nascono i fenomeni: dalla fame, dalla disperazione e dalla voglia feroce di cambiare la propria vita.

Dall’Africa all’America Latina, dalle periferie europee fino agli slum asiatici, sono numerosi i campioni che hanno trasformato la sofferenza in determinazione. Hanno affrontato ogni difficoltà con il cuore in mano, mossi da una sola, potente passione: il calcio. E quando l’opportunità si è presentata, l’hanno afferrata con tutte le forze, senza mai voltarsi indietro.

I campioni nati dalla fame

C’è chi ha venduto acqua ai semafori per aiutare la madre, chi ha camminato scalzo per chilometri solo per allenarsi. Chi ha perso fratelli, amici, pezzi di famiglia troppo presto. E poi c’è chi ha dormito in una stanza con altri tredici fratelli, con la fame come unica costante.

È la storia di George Weah, Pallone d’Oro 1995, ex attaccante del Milan e oggi presidente della Liberia. Una storia che commuove e ispira:

“Dormivamo in 14 in una stanza. Mia nonna Emma nel letto e noi tredici fratelli sul pavimento. Mio padre e mia madre si erano separati e se n’erano andati lontani. La nonna aveva radunato tutta la famiglia in una stanza e affittava il resto della casa per qualche soldo. Mangiavamo riso. Riso e basta. Avevo sempre fame. Brutta cosa, la fame. Non ho mai rubato, ma se avessi dovuto farlo, per fame, l’avrei fatto. Amo il calcio, gli devo tutto.”

Dal pavimento al Pallone d’Oro

Oggi George Weah è un simbolo, non solo per quello che ha fatto sul campo, ma per il messaggio che rappresenta: la miseria non è una condanna se si ha il coraggio di sognare e la forza di lottare. Il Milan lo ha accolto quando ancora l’Europa guardava con sospetto ai calciatori africani. E lui ha risposto con classe, potenza, umiltà.

Il suo è solo uno dei tanti esempi di come la povertà, se affrontata con dignità, possa diventare il trampolino verso qualcosa di straordinario. E nel calcio, più che in qualsiasi altro mondo, le favole iniziano spesso da un campo spelacchiato e da un sogno nel cuore.