Una finale Mondiale persa e 6 mesi negativi al Napoli: poi finisce ai domiciliari | Ha preso a calci un uomo
Non sempre la vita di un calciatore è tutta rose e fiori, soprattutto dopo il ritiro, quando si spengono i riflettori.
Molti immaginano che, una volta appese le scarpe al chiodo, la vita di un calciatore sia solo lusso e tranquillità. In realtà, per diversi ex professionisti il ritiro segna l’inizio di un periodo complesso, fatto di difficoltà economiche, problemi di salute e un drastico cambiamento nello stile di vita. L’assenza della routine fatta di allenamenti, partite e obiettivi sportivi può lasciare un vuoto difficile da colmare.
Uno degli ostacoli principali è la gestione delle finanze. Nonostante stipendi elevati durante la carriera, molti calciatori non pianificano a lungo termine e si ritrovano, dopo pochi anni, con risorse ridotte o addirittura in difficoltà economica. Investimenti sbagliati, spese eccessive o la mancanza di entrate stabili possono mettere a rischio la sicurezza costruita in anni di successi sportivi.
Il ritiro può portare anche a problemi psicologici. L’improvvisa perdita di visibilità, il distacco dal gruppo e la sensazione di non avere più un ruolo centrale creano in alcuni un senso di isolamento. Depressione, ansia e dipendenze possono diventare nemici silenziosi, soprattutto per chi non riesce a trovare nuovi stimoli nella vita professionale o privata.
Restano le conseguenze fisiche di una carriera intensa: dolori cronici, operazioni e difficoltà motorie sono comuni tra chi ha giocato ad alti livelli. Per questo, molte federazioni e associazioni di categoria promuovono programmi di supporto per accompagnare i calciatori nel passaggio alla “seconda vita”, dimostrando che, lontano dai riflettori, la loro strada può essere tutt’altro che semplice.
Il talento ribelle
Edmundo, “O Animal”, compie 50 anni e resta una delle figure più controverse del calcio brasiliano. Convinto di essere stato “più forte di Ronaldo” e pronto a riconoscere la superiorità solo di Romario, ha sempre alternato giocate straordinarie a comportamenti sopra le righe. Alla Fiorentina, al Napoli e in patria ha lasciato il segno, tra gol e litigi. Cresciuto nel Vasco da Gama, con cui vinse il Carioca a 21 anni, passò poi al Palmeiras, ma un pugno al tecnico Vanderlei Luxemburgo prima di USA ’94 gli costò Mondiale e convocazione.
Il suo temperamento esplosivo lo portò a scontri con compagni, avversari e persino amici come Romario. Collezionò espulsioni, fu arrestato per aver aggredito un cameraman e visse una carriera costantemente al limite tra genio e caos.
Drammi e scandali
L’episodio più grave avvenne nel dicembre 1995: un incidente stradale a Rio causò la morte di tre persone. Condannato nel 2011 a quattro anni e mezzo per omicidio colposo, evitò il carcere grazie alla prescrizione.
La sua fama da seduttore fu alimentata da confessioni senza filtri, come quelle a Playboy, in cui raccontò relazioni giovanili con dovizia di particolari. Tra eccessi, amori e cadute, Edmundo resta l’emblema del calciatore che ha vissuto sempre al massimo, pagando però un prezzo altissimo fuori dal campo.