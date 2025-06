Una carriera che pareva radiosa alla Lazio: un infortunio lo rovina | Si ritira a 26 anni e finisce in galera per droga

Doveva essere una promessa del calcio italiano, ma la sua parabola si è spezzata troppo presto, e nel peggiore dei modi.

Il mondo del calcio è ricco di storie affascinanti, riscatti personali e sogni che diventano realtà. Ma ci sono anche percorsi oscuri, deviazioni impreviste e cadute che fanno rumore. Alcuni talenti, invece di brillare sotto i riflettori, finiscono per smarrirsi in scelte sbagliate che li portano lontano dai campi… e spesso molto vicini al crimine.

Non è un caso isolato. Le cronache giudiziarie italiane hanno spesso raccontato di ex calciatori che, persa la fama, sono scivolati in un mondo fatto di truffe, malaffare e droga. A volte per disperazione, altre per ambizione sbagliata, o semplicemente per fragilità mai gestite. Storie di uomini prima che di atleti. Di vite spezzate, più che di carriere incompiute.

Tra questi, una delle storie più emblematiche è quella di un talento cresciuto nella Lazio. Un giocatore elegante, promettente, che aveva tutto per diventare un protagonista della Serie A. Ma la sorte aveva in serbo altro per lui: un infortunio grave, improvviso, lo costrinse a lasciare il calcio professionistico a soli 26 anni.

Una decisione sofferta, presa troppo presto. Perché quando si abbandona lo sport, soprattutto così giovani, il vuoto che resta può essere devastante. Ed è in quel vuoto che iniziano a insinuarsi pericolose compagnie, tentazioni e scelte autodistruttive. Il confine tra ex sportivo e uomo qualunque può assottigliarsi fino a scomparire del tutto.

Da promessa a prigioniero: il lato oscuro del post-carriera

Lontano dagli stadi, la sua vita cambiò rapidamente. Sparito dai radar sportivi, divenne presto noto per tutt’altro. I riflettori si riaccesero, ma erano quelli della cronaca nera. La sua immagine, una volta legata alla Lazio, iniziò a circolare tra fascicoli processuali e inchieste giudiziarie.

Non fu un singolo episodio, ma una spirale. E culminò in un nome che gli appassionati del calcio anni ’70 e ’80 ricordano bene: Maurizio Montesi.

Un talento spezzato

Lasciato il calcio, le cronache iniziarono a parlare di Maurizio Montesi per motivi ben diversi dallo sport. Nel 1984 venne arrestato a Londra per possesso di stupefacenti, un primo episodio che fece scalpore. Ma non fu l’unico. Nel 1992 arrivò la condanna definitiva: 4 anni di carcere per traffico di droga.

Una discesa negli inferi che ha lasciato un marchio indelebile sulla sua figura pubblica. Montesi non è stato solo un talento perduto, ma anche uno dei simboli di quanto può essere fragile il confine tra successo e fallimento.