Un nuovo bomber dalla Serie B: il Napoli chiude l’affare per 10 milioni | Manna lo fa firmare sul gong

Il direttore sportivo del Napoli ha condotto una sessione di calciomercato molto movimentata, piena di colpi di scena.

Il Napoli ha vissuto un’estate di calciomercato intensa e di alto livello, con il d.s. Giovanni Manna protagonista di una campagna che ha saputo coniugare ambizione e programmazione. L’arrivo di un fuoriclasse assoluto come Kevin De Bruyne dal Manchester City ha rappresentato il colpo più eclatante: un innesto che alza l’asticella tecnica e porta esperienza internazionale. Accanto al belga, acquisti mirati come Noa Lang e Sam Beukema hanno garantito qualità e solidità in due reparti chiave.

Sul fronte delle opportunità, il club ha puntato su giovani interessanti come Lorenzo Lucca e Marianucci, oltre ad aver riportato a casa elementi da valorizzare come Cheddira. A completare il quadro, il colpo in porta con Milinkovic-Savic dal Torino e l’innesto di Gutierrez dal Girona hanno assicurato rinforzi di prospettiva e affidabilità. Manna ha costruito una rosa equilibrata, pensando al presente e al futuro.

Le cessioni sono state dolorose ma inevitabili: l’addio di Osimhen al Galatasaray e quello di Raspadori all’Atletico Madrid hanno portato liquidità importante, mentre le partenze di Gaetano, Folorunsho e Caprile hanno liberato spazio a centrocampo e tra i pali. Anche giocatori d’esperienza come Simeone e Ngonge hanno cambiato maglia, segno di una rifondazione mirata.

Il mercato non è però chiuso: il Napoli è attivo su diversi fronti, con trattative calde per Juanlu Sanchez e Musah, oltre ai sogni offensivi che portano ai nomi di Hojlund e Dovbyk. Con queste mosse, il lavoro di Manna ha ridisegnato il volto della squadra, restituendo entusiasmo ai tifosi e offrendo a Conte un organico competitivo per restare ai vertici della Serie A e tornare protagonista in Europa.

Shpendi, il talento che intriga

Dopo una campagna acquisti di altissimo livello, il Napoli non sembra intenzionato a fermarsi. Uno dei prossimi obiettivi potrebbe infatti essere Cristian Shpendi, giovane attaccante che si è messo in mostra in Serie B con una stagione da protagonista. Il centravanti albanese ha confermato le sue qualità di finalizzatore, unendo senso del gol e capacità di sacrificio, elementi che lo rendono appetibile per un club che guarda al futuro.

Shpendi ha chiuso l’annata con numeri importanti, attirando l’interesse di diverse squadre di Serie A. La sua crescita costante, unita a un carattere umile e determinato, ne fanno un profilo ideale per un progetto che non si limita soltanto ai grandi nomi ma punta anche a talenti in rampa di lancio.

Un investimento per presente e futuro

Per il Napoli sarebbe un’operazione intelligente: Shpendi garantirebbe una valida alternativa in attacco, con margini di miglioramento ancora enormi. L’inserimento in un contesto di alto livello come quello azzurro potrebbe accelerarne la maturazione, mettendolo a disposizione di un tecnico come Conte che sa valorizzare giovani con fame e disciplina.

Inoltre, la scelta di puntare su Shpendi testimonierebbe la volontà del d.s. Manna di costruire una rosa non solo competitiva nell’immediato, ma anche solida nel medio periodo. Dopo i grandi colpi già messi a segno, il Napoli potrebbe dunque aggiungere un prospetto di sicuro avvenire, capace di rappresentare una risorsa preziosa per gli anni a venire.