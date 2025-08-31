Un figlio di Roma per il Napoli: Manna chiude così il mercato | Attesa la firma in queste ore
Il direttore sportivo del Napoli Manna è pronto a chiudere il mercato con un figlio di Roma. Si attende solo la firma.
Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo. E il direttore sportivo del Napoli Manna, vuole chiudere questa finestra con una ciliegina sulla torta. Il ds è vicino a portare nel capoluogo campano, infatti, un figlio di Roma, uno di quei giocatori legati alla città ma soprattutto alla squadra.
Rappresenterebbe un vero e proprio smacco nei confronti di Gian Piero Gasperini che dunque perderebbe un calciatore importante all’interno della propria rosa. Le prossime ore, quelle che condurranno alla chiusura del calciomercato estivo, saranno decisive per questa trattativa.
Il Napoli nel corso dell’estate si è distinto per acquisti e cessioni degne di nota. Partiamo dai giocatori in entrata. A fare rumore è stato certamente l’acquisto dello svincolato Kevin De Bruyne. Il belga si è subito messo al lavoro e in mostra: le sue qualità tecniche non si discutono.
Oltre all’ex calciatore del Manchester City, sono arrivati altri importanti innesti. Tra questi vanno segnalati senza dubbio Beukema e Lucca. Il primo è arrivato dal Bologna per rafforzare il reparto offensivo. Pagato ben 31 milioni, è destinato a essere sempre più centrale nel Napoli di Conte.
Un mercato mirato
Lucca invece, è arrivato dall’Udinese come secondo di Lukaku ma, visto l’infortunio del belga, avrà modo di trovare spazio e di farsi largo nelle gerarchie. Non è finita qui. Assieme ai tre giocatori citati ne sono arrivati altri. Troviamo infatti Marianucci, giovane difensore acquistato dall’Empoli.
Senza dimenticare Miguel Gutierrez, oramai ex Girona, e poi ancora Vanja Milinkovic-Savic per la porta e Noa Lang dal PSV. Obiettivo chiaro quello di non lasciarsi subito scucire il tricolore dal petto. Tra le varie cessioni invece, spicca ovviamente quella di Osimhen al Galatasaray. Ma adesso potrebbe arrivare un altro rinforzo.
Il nuovo rinforzo
Manna in queste ore starebbe tentando di depennare un ulteriore nome dal proprio ricco taccuino. Al momento resta un’ipotesi ma chissà che presto non si possa trasformare in una trattativa concreta. Il giocatore piace molto al direttore sportivo, alla dirigenza e allo stesso Conte che gradirebbe il suo arrivo.
Stiamo parlando del giovanissimo Pisilli della Roma. Il centrocampista classe 2004 avrebbe attirato l’attenzione del Napoli che sta cercando, oltre a calciatori d’esperienza, anche giovani da crescere e coccolare per cercare di farli sbocciare proprio con la maglia azzurra. Vedremo se ci saranno risvolti.