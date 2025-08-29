Un anno bello ed intenso: Spinazzola lascia gratis il Napoli | Nuovo accordo in Serie A
Spinazzola è oramai pronto a salutare i tifosi del Napoli e il capoluogo campano: arriva un accordo con un club di Serie A.
Il campionato è appena iniziato ma gli azzurri potrebbero salutare uno degli eroi dello scudetto. La squadra di Antonio Conte è consapevole che difendere il titolo non sarà affatto semplice e vuole il meglio. La società lo sa bene e continua a muoversi sul mercato.
Conte, infatti, ha ribadito più volte la necessità di un ultimo rinforzo per completare la rosa. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro senza sosta per regalare al tecnico un profilo che possa innalzare ulteriormente il livello della squadra. Ogni possibile acquisto, però, va bilanciato con le uscite, e in questo quadro non mancano le valutazioni anche su giocatori arrivati solo da pochi mesi.
Tra i nomi in discussione spunta quello di Leonardo Spinazzola. L’ex esterno della Roma era stato accolto con entusiasmo durante l’estate, ma le gerarchie sulla fascia sinistra sembrano cambiate in fretta. L’arrivo di Miguel Gutiérrez ha aumentato la concorrenza e ridotto gli spazi a disposizione del classe 1993.
Spinazzola non figura ufficialmente tra gli esuberi, ma le dinamiche di mercato possono portare a decisioni inaspettate. In caso di un’offerta interessante, la società non escluderebbe di aprire alla sua cessione già in questa finestra. Un addio che sorprenderebbe, visto il recente arrivo, ma che potrebbe rientrare in una logica di equilibrio tra entrate e uscite.
Spinazzola in uscita
La possibilità di lasciare Napoli senza costi di trasferimento rende Spinazzola un profilo appetibile per diverse squadre di Serie A. Dopo anni di esperienza in Italia e in Europa, l’esterno potrebbe trovare nuova linfa in un altro contesto, ritagliandosi un ruolo più centrale rispetto a quello che gli viene prospettato in azzurro.
Spinazzola è arrivato con grandi motivazioni, ma la presenza di alternative solide spinge la società a valutare la sua uscita. Dopo un anno intenso, fatto di entusiasmo e di nuove sfide, il suo futuro potrebbe nuovamente intrecciarsi con la Serie A, in una piazza pronta a garantirgli fiducia e minutaggio costante.
Le squadre interessate
L’esterno, come già detto penalizzato dalla concorrenza interna, si è visto ulteriormente chiudere lo spazio con l’ingaggio di Miguel Gutiérrez, che ha scalato rapidamente le gerarchie sulla fascia sinistra. Per questo motivo la società azzurra sarebbe pronta a valutare la sua uscita, anche a costo di liberarlo a parametro zero.
Su di lui si sono mosse due squadre di Serie A: Como e Fiorentina. Entrambe vedono in Spinazzola un rinforzo d’esperienza e di qualità, capace di dare equilibrio e spinta sulle corsie esterne. Il giocatore, dal canto suo, gradirebbe una destinazione che gli garantisca continuità e minutaggio.