Umiliazione di stampo internazionale: azioni legali della Red Bull | Ora la F1 rischia grosso

Non sempre c’è collaborazione e gioco di squadra all’interno di un team di F1. Bisogna trovare gli equilibri giusti e non è facile.

Dopo appena due Gran Premi nel 2025, la Red Bull Racing ha deciso di interrompere bruscamente il rapporto con Liam Lawson, definito il peggior compagno di squadra che Max Verstappen abbia mai avuto nel team austriaco. Il neozelandese, infatti, si è rivelato largamente insufficiente: nelle qualifiche accumulava in media nove decimi di distacco dal campione olandese e in gara faticava anche solo a lottare nel gruppo di metà classifica. La sua breve avventura si è conclusa con una rapida retrocessione e la promozione di Yuki Tsunoda.

Tsunoda, inizialmente scartato dalla Red Bull per mancanza di preparazione, è stato richiamato dopo appena due gare. Il suo esordio è stato promettente in Giappone, ma i risultati delle gare successive (Bahrain, Arabia Saudita, Miami) hanno mostrato un ampio distacco da Verstappen. Tuttavia, in queste stesse gare il giapponese è riuscito a raggiungere il Q3 e a conquistare punti, dando qualche segnale di crescita. Da Monaco in poi, Tsunoda ha ridotto il gap in qualifica a meno di cinque decimi, ma su circuiti più corti, dove il tempo sul giro è inferiore.

Anche se i distacchi si sono ridotti, la Red Bull si trova di fronte a un problema evidente. La distanza media tra Tsunoda e Verstappen resta significativa e, paradossalmente, Sergio Perez – non confermato per il 2025 – aveva fatto meglio in un’intera stagione rispetto al miglior weekend finora del giapponese. La scelta di puntare su giovani provenienti dal vivaio, come Lawson e poi Tsunoda, non ha dato i frutti sperati e rischia di compromettere i risultati del team.

Il confronto nei numeri è impietoso: Verstappen ha segnato 155 punti, i suoi compagni appena 7. L’olandese è responsabile del 96% dei punti Red Bull, e questa dipendenza ha portato la scuderia a scivolare al quarto posto nella classifica costruttori, dietro la Mercedes. Con un secondo pilota più competitivo, il distacco di 37 punti sarebbe colmabile. Ma al momento, né Lawson né Tsunoda sembrano all’altezza di reggere il confronto con l’uomo da battere del team.

Tsunoda e il film F1

Yuki Tsunoda, con la sua consueta ironia, ha commentato la sua partecipazione indiretta al film sulla Formula 1 che vede protagonista Brad Pitt. L’attore americano, impegnato sul set nei paddock e in pista per interpretare un pilota veterano, ha girato numerose scene nei circuiti reali durante i weekend di gara. E proprio durante queste riprese, Tsunoda si è ritrovato più volte a recitare involontariamente un ruolo scomodo: quello del pilota superato.

«Nella maggior parte delle scene, vengo sorpassato da Brad Pitt… sfortunatamente», ha dichiarato il giapponese, ridendo. Il pilota della Racing Bulls ha preso la cosa con leggerezza, consapevole che si tratta di esigenze di copione. Tuttavia, il dettaglio non è passato inosservato ai fan, che sui social hanno subito colto l’occasione per scherzare, immaginando Tsunoda come “comparsa” nel film più atteso dagli appassionati di motori.

L’auto di scena e il realismo in pista

La produzione del film ha curato ogni dettaglio per rendere le scene il più realistiche possibile: Brad Pitt guida una monoposto realizzata ad hoc, ispirata alle F1 vere, e le sue sequenze sono state girate anche durante sessioni ufficiali, con il permesso della FIA. In questo contesto, i sorpassi a Tsunoda non sono altro che parti coreografate e coordinate in anticipo, senza alcuna valenza sportiva.

Eppure, il fatto che proprio Tsunoda sia stato spesso “scelto” per queste riprese ha suscitato una certa ironia nel paddock. Anche se fittizio, essere superato da un attore non è mai la situazione ideale per un pilota di Formula 1. Ma Yuki, con il suo spirito leggero, ha saputo trasformarlo in una battuta vincente.