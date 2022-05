Assurdo – Ultras Avellino bloccano e denudano un calciatore: “Non sei degno della nostra maglia” VIDEO

Ultras dell’Avellino bloccano un calciatore e lo denudano. La vicenda dopo la sconfitta contro il Foggia, lo scorso 4 maggio.

Tre ultras dell’Avellino sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per il reato di rapina aggravata in concorso, violenza e minaccia. La DIGOS ha notificato tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un 22enne e due 30enni. La polizia cerca il quarto componente del gruppo, che sarebbe una donna. I reati contestati ai tifosi dell’Avellino sono relativi allo scorso 4 maggio, dopo la gara persa contro il Foggia per 2 a 1.

All’Avellino sarebbe bastato un pareggio per continuare a sperare in una promozione in Serie B, e invece la sconfitta contro la squadra pugliese li ha condannati a un’altra stagione in C, cosa che non è andata giù agli ultras.

Particolarmente contestato dai tifosi irpini è stato Claudiu Micovschi, che la sera stessa, dopo la partita, è stato raggiunto dai tre ultras mentre, in auto, stava tornando a casa insieme a un compagno di squadra.

La vettura è stata bloccata: oltre a offese e minacce, gli ultras hanno spogliato il calciatore della tuta della squadra che indossava in quel momento. Come ricostruito dagli inquirenti, la sera stessa dell’aggressione al calciatore straniero, un altro giocatore dell’Avellino è stato inseguito da un’automobile riconducibile a uno dei tre ultras che sono stati arrestati oggi.

Video a cura di Fanpage.it