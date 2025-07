ULTIM’ORA WIMBLEDON: Musetti si tira indietro | L’annuncio fa piangere i tifosi

Il forte tennista italiano è uno dei più apprezzati nel circuito, ma le sue scelte fanno spesso discutere un po’.

Wimbledon rappresenta molto più di un semplice torneo di tennis: è un simbolo di tradizione, eleganza e prestigio. Per i tennisti italiani, partecipare al torneo londinese significa entrare in uno dei palcoscenici più storici e rispettati dello sport mondiale. L’erba dell’All England Club è un banco di prova unico, dove tecnica, rapidità e freddezza mentale vengono messi alla prova come in nessun altro Slam. Ogni vittoria su quei campi ha un valore speciale, e anche una semplice partecipazione rappresenta un traguardo di rilievo.

Per i giocatori italiani, da Panatta a Musetti, Wimbledon ha sempre rappresentato una sfida affascinante e complessa. L’erba, superficie poco diffusa in Italia, richiede adattamento e uno stile di gioco diverso rispetto alla terra battuta, più familiare ai nostri atleti. Eppure, è proprio su quei prati che molti tennisti tricolore cercano la consacrazione definitiva, sognando di lasciare un segno indelebile nella storia del tennis.

Anche per i tifosi italiani Wimbledon è un appuntamento imperdibile. L’atmosfera unica del torneo, tra dress code bianchi e silenzi religiosi durante lo scambio, affascina ed emoziona anche chi segue il tennis solo occasionalmente. Quando un italiano avanza nei turni, l’interesse cresce esponenzialmente, unendo il Paese attorno a un’impresa che profuma di epica sportiva.

Wimbledon è un obiettivo, un sogno e una fonte d’orgoglio. Per i tennisti italiani rappresenta una delle vette più alte da scalare; per i tifosi, una tradizione da vivere ogni estate con passione e speranza.

Musetti torna, ma con riserve

Dopo il ritiro in semifinale al Roland Garros, Lorenzo Musetti ha vissuto settimane complesse, lontano dai campi e dai riflettori. Costretto a saltare tutta la stagione sull’erba che precede Wimbledon, l’azzurro si è dedicato completamente al recupero fisico. «Sono stato due settimane piene senza toccare la racchetta», ha spiegato, sottolineando come le sue giornate siano state scandite da terapie e riabilitazione, non certo da vacanze. L’arrivo a Londra è stato ritardato dalla malattia che lo ha colpito poco dopo l’inizio degli allenamenti, limitando ulteriormente la sua preparazione.

Nonostante tutto, Musetti ha voluto esserci. «Ho lavorato più duramente che ho potuto per essere pronto per giocare qui», ha dichiarato, riconoscendo però che avrebbe voluto presentarsi a Wimbledon in condizioni migliori, per dare continuità ai buoni risultati degli ultimi mesi. Ma nel momento in cui sottolinea che «la cosa importante è essere qui», lascia trasparire una velata consapevolezza dei suoi limiti attuali. Diciamo che si tira un po’ indietro dalla corsa a una possibile vittoria, affidandosi più alla voglia di esserci che alla reale condizione fisica.

Un debutto difficile

L’aspetto più positivo, racconta Musetti, è stato il tempo trascorso in Italia e con la famiglia, raro per un professionista con una stagione così intensa. Un momento di equilibrio umano che, secondo le sue parole, gli ha dato una motivazione ulteriore per affrontare Wimbledon, dove difende la semifinale dello scorso anno.

Il suo esordio a SW19 sarà contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Un avversario solido e imprevedibile, da non sottovalutare. E se è vero che Musetti non arriva al massimo, è altrettanto vero che il suo talento può ancora stupire, anche se stavolta le ambizioni sembrano più contenute.