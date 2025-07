ULTIM’ORA VAR: cambiano le regole | Richiesta applicazione anche su corner e doppi gialli

Il Var è sempre un tema controverso e la sua applicazione varia nei diversi campionati. Questa novità potrebbe ancora stravolgerlo.

Il VAR (Video Assistant Referee) è uno strumento tecnologico introdotto nel calcio per aiutare gli arbitri a prendere decisioni più corrette in situazioni chiave. Il sistema si basa su un team di arbitri che, grazie a una sala video collegata con il campo, analizza le immagini delle azioni in tempo reale. L’obiettivo non è quello di correggere ogni piccolo errore, ma di intervenire solo in caso di «chiaro ed evidente errore» o episodio «mancato» dall’arbitro principale.

Le situazioni in cui il VAR può intervenire sono quattro: assegnazione di un gol, decisioni su rigori, cartellini rossi diretti e scambi di identità nei provvedimenti disciplinari. In ciascuno di questi casi, il VAR può suggerire all’arbitro di rivedere l’azione sul monitor a bordo campo (on-field review) oppure confermare la decisione presa, se non ci sono evidenze sufficienti per modificarla.

Il processo è rapido ma preciso: il team VAR dispone di numerose angolazioni video e di strumenti tecnologici come il fuorigioco semi-automatico e il rallenty. L’arbitro in campo mantiene comunque l’autorità finale: anche dopo aver rivisto le immagini, può decidere di confermare la propria decisione iniziale se lo ritiene corretto.

Nonostante alcune polemiche legate ai tempi di attesa o alla discrezionalità delle decisioni, il VAR ha migliorato significativamente l’equità del gioco. L’obiettivo è ridurre al minimo gli errori gravi, senza snaturare il ruolo centrale dell’arbitro e mantenendo il giusto equilibrio tra tecnologia e interpretazione umana.

VAR più esteso: l’idea di molti tifosi

Con l’esperienza maturata negli ultimi anni, cresce tra tifosi e addetti ai lavori la richiesta di un utilizzo più ampio del VAR. Una delle proposte più ricorrenti è quella di estendere l’intervento anche ai calci d’angolo, spesso teatro di trattenute, spinte e contatti non rilevati. Molti gol arrivano da situazioni viziate da falli o irregolarità, e il VAR, se abilitato a intervenire anche su queste dinamiche, potrebbe garantire una maggiore correttezza.

Un’altra richiesta diffusa è quella di permettere al VAR di segnalare le situazioni che portano a un secondo cartellino giallo. Attualmente, il protocollo prevede l’intervento solo sui rossi diretti, ma un doppio giallo può avere lo stesso impatto decisivo su una partita. Alcuni tifosi ritengono incoerente che non si possa correggere un’espulsione per somma di ammonizioni se una delle due è chiaramente sbagliata.

Verso un protocollo più flessibile

Oltre all’ampliamento delle casistiche, si discute anche di rendere il protocollo VAR più flessibile. C’è chi propone un “challenge” alla maniera del tennis, consentendo a ogni squadra un numero limitato di richieste di revisione arbitrale. Questo darebbe ai club la possibilità di intervenire direttamente su episodi dubbi, evitando situazioni frustranti in cui errori evidenti non vengono corretti.

Cresce l’idea di aumentare la trasparenza, con l’audio tra VAR e arbitro trasmesso in diretta o pubblicato post-partita. Un modo per coinvolgere maggiormente il pubblico e rafforzare la fiducia verso la tecnologia, che può ancora evolversi per migliorare il calcio.