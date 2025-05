ULTIM’ORA SERIE A: un altro club vicino alla cessione | Si attende solo la concessione dello stadio

In Serie A è tempo di bilanci e di strategie, ma per alcuni club si avvicina anche un punto di svolta decisivo.

Mentre le squadre si preparano alla nuova stagione tra conferme e rivoluzioni, nelle stanze dei bottoni si sta scrivendo una storia diversa. Sempre più società italiane sono oggetto di trattative, sondaggi, movimenti sotterranei che puntano a un cambiamento di proprietà. Il calcio moderno non è solo campo e passione: è anche affari, visioni strategiche e investimenti che guardano al lungo termine.

Negli ultimi anni, molte proprietà straniere si sono affacciate con forza sulla Serie A, attirate dalla storia, dal prestigio e dal potenziale di crescita del nostro campionato. E se da una parte questo ha portato nuove risorse e ambizioni, dall’altra ha fatto emergere anche divergenze con la tifoseria, spesso in contrasto con le scelte dei presidenti. Un conflitto che non risparmia nessuno, nemmeno i progetti più solidi.

In questo contesto, si inserisce un nuovo possibile scenario che riguarda un club storico, tra i più seguiti e chiacchierati del panorama italiano. La società in questione ha vissuto negli ultimi anni un’altalena di risultati, ma nell’ultimo periodo ha mostrato segnali di crescita, grazie a una rosa rinforzata e a una guida tecnica rinnovata.

Eppure, nonostante i progressi in campo, il futuro societario potrebbe presto cambiare.

I presidenti passano, i tifosi restano

Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il cambio di proprietà sarebbe ormai una questione di tempo. Il presidente attuale avrebbe già deciso di farsi da parte, ma solo dopo aver ottenuto una concessione fondamentale per il futuro del club: quella relativa allo stadio. Un impianto nuovo o ristrutturato rappresenta infatti un asset cruciale per attrarre nuovi acquirenti e garantire solidità economica.

Al centro del caso c’è Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che avrebbe rinnovato il contratto a sorpresa a Raffaele Palladino, una decisione che — secondo quanto dichiarato da Pino Vitale ai microfoni di Radio Bruno — sarebbe stata presa in autonomia dal numero uno viola, e non dal direttore sportivo Pradè. Una mossa che Vitale ha definito “un’azione di forza contro i fiorentini”, paragonando Commisso a un moderno marchese del Grillo: “Lui è lui, e gli altri non contano nulla”.

Il futuro è un bivio

Sullo sfondo resta una squadra in crescita, che da gennaio in poi ha mostrato un volto molto più competitivo rispetto alla scorsa stagione. I viola sono stabilmente tra il quarto e il sesto posto, una zona di classifica che – secondo Vitale – rappresenta la vera dimensione attuale del club. L’auspicio è che, anche in vista di una possibile cessione, Commisso mantenga gli elementi più importanti della rosa per non disperdere quanto costruito.

Ad oggi, è bene precisarlo, si tratta della semplice opinione di un giornalista ben informato sull’ambiente viola. Non ci sono comunicazioni ufficiali né trattative confermate. Ma il clima a Firenze è in fermento, e le parole di Vitale non sono passate inosservate. Il messaggio è chiaro: i presidenti possono cambiare, ma la passione della gente – quella no, non è in vendita.