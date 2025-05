ULTIM’ORA SERIE A: niente spareggio tra Inter e Napoli | Lo scudetto si giocherà ai rigori

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dell’ultima, attesissima giornata di campionato.

L’epilogo della Serie A 2024-25 si consumerà nella serata di venerdì 23 maggio, quando Inter e Napoli scenderanno in campo in contemporanea alle 20:45 per disputare la 38ª giornata. A stabilirlo è stato questa mattina il Consiglio di Lega, dopo giorni di valutazioni e richieste incrociate da parte delle due squadre in corsa per lo scudetto.

La capolista Napoli affronterà il Cagliari allo stadio Maradona, mentre l’Inter sarà ospite del Como. Un finale in cui, almeno sulla carta, entrambe le rivali partono favorite: sia Cagliari che Como, infatti, sono matematicamente salve e fuori dalla corsa per l’Europa, dunque senza obiettivi concreti. Ma proprio per questo, l’insidia potrebbe essere dietro l’angolo.

Dietro la decisione della Lega c’è un complicato equilibrio: la volontà di garantire la contemporaneità delle partite decisive si è dovuta incastrare con la necessità di lasciare libera una data utile per l’eventuale spareggio scudetto. Quest’ultimo, già fissato per lunedì 26 maggio, diventerebbe realtà solo in caso di arrivo a pari punti.

Inter e Napoli, duello senza precedenti

La richiesta iniziale del Napoli era chiara: giocare nel weekend, per permettere ai tifosi di vivere la potenziale festa in un giorno non lavorativo. L’Inter, invece, avrebbe preferito anticipare al giovedì per avere più tempo in vista della finale di Champions League, programmata per il 31 maggio.

A spuntarla è stata la Lega, che ha trovato una soluzione di compromesso. A decidere sono stati i membri del Consiglio: il presidente Lorenzo Simonelli, l’ad Luigi De Siervo, e i dirigenti Fenucci, Giulini, Percassi, Scaroni e Tacoli, che hanno approvato la proposta all’unanimità.

Scudetto ai rigori? Ecco cosa succede

Ma il vero colpo di scena è nascosto proprio nel regolamento dello spareggio scudetto, eventualità ormai concreta vista la classifica cortissima. Se Napoli e Inter dovessero terminare il campionato appaiate, non sarà la differenza reti a decidere: si andrà allo spareggio secco. E in caso di pareggio nei 90 minuti? Non ci saranno tempi supplementari: si passerà direttamente ai calci di rigore, come deciso nei mesi scorsi dalla stessa Lega per evitare ulteriori sovraccarichi fisici alle squadre. Un finale mozzafiato, che trasforma la corsa al tricolore in una vera e propria roulette russa dal dischetto.

L’Italia del calcio trattiene il fiato: Napoli e Inter si giocano tutto in una manciata di giorni. Ma potrebbe essere solo il preludio al match più teso e drammatico degli ultimi decenni.