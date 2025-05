ULTIM’ORA SERIE A: la Lega vuole lo spareggio a tutti i costi | In ballo diversi milioni di euro

Tutto si deciderà venerdì sera, ma dietro le quinte c’è già chi sogna novanta minuti extra.

Venerdì 23 maggio sarà il giorno della verità: Napoli e Inter si giocano lo scudetto in contemporanea, con fischio d’inizio alle 20.45. I partenopei ospitano il Cagliari in un Maradona che si preannuncia infuocato, mentre i nerazzurri faranno visita al Como di Cesc Fabregas, in uno stadio Sinigaglia che si prepara ad accogliere una delle partite più attese dell’anno.

Al momento è l’Inter di Antonio Conte a partire avanti: un solo punto di vantaggio sui ragazzi di Inzaghi, ma margine sufficiente per far pendere l’ago della bilancia dalla parte nerazzurra. Tuttavia, con 90 minuti ancora da giocare, ogni scenario è ancora possibile. E il clima che si respira è quello di un vero e proprio dentro o fuori.

In un contesto così teso, le società stanno già ragionando su come gestire l’eventuale festa. Il Napoli, giocando in casa, non avrebbe bisogno di nulla: in caso di trionfo, la premiazione avverrà direttamente al termine della sfida contro il Cagliari, davanti ai propri tifosi e con la presenza già confermata del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli.

Diverso, invece, era il piano iniziale dell’Inter: qualora si fosse laureata campione, il club nerazzurro aveva chiesto di poter ricevere la Coppa a San Siro, domenica 25 maggio, durante un evento dedicato. Richiesta subito rientrata: la Lega ha ricevuto una nuova comunicazione dalla società, che ora accetterebbe di essere premiata direttamente a Como, al termine del match.

Novanta minuti per lo scudetto

Nessuna delle due squadre vuole parlare di festa in anticipo, consapevoli che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. I giocatori, i tecnici e anche gli staff sono totalmente concentrati sul campo. Ma dietro, tra dirigenti, Lega e televisioni, si ragiona anche su un’ipotesi che, per quanto remota, fa gola a molti: lo spareggio scudetto.

Una possibilità che esiste soltanto se Napoli e Inter chiudessero il campionato a pari punti. In quel caso, come da nuovo regolamento in vigore, non conterebbero né la differenza reti né gli scontri diretti: si andrebbe direttamente a una finale secca, 90 minuti (più eventuali supplementari e rigori) per assegnare il tricolore. Un evento inedito, ad alta tensione, ma soprattutto… ad altissimo incasso. Lo Scudetto 2025 si deciderà in una sola notte. Oppure in due…

Il vero sogno della Lega? Lo spareggio

A spingere per questa ipotesi è anche la Lega Serie A, che vedrebbe nello spareggio un’occasione irripetibile per fare cassa. Secondo stime interne, l’evento potrebbe generare un incasso complessivo tra i 20 e i 35 milioni di euro. I soli biglietti venduti frutterebbero tra i 10 e i 12 milioni. A questi si aggiungerebbero i diritti TV (tra 5 e 10 milioni), le sponsorizzazioni (2-5 milioni), i diritti internazionali (3-5 milioni) e il merchandising (altri 2-3 milioni).

Una finale tricolore, magari in uno stadio neutro come l’Olimpico o San Siro, sarebbe uno show imperdibile. Per la Lega, per i tifosi, per gli sponsor e per il calcio italiano. Il verdetto però spetta al campo: venerdì sera si saprà se sarà una festa o… un altro 90 minuti per la storia.