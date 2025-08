ULTIM’ORA PEZZOTTO: 3 anni di carcere per chi lo utilizza | Firmata la nuova legge da Salvini

Chi ha il pezzotto adesso rischia 3 anni di carcere. Salvini infatti ha firmato da pochissimo una nuova legge.

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera toccando vari temi caldi del calcio italiano. Tra le dichiarazioni che hanno fatto più discutere, l’idea di disputare Milan‑Como in Australia. Non solo: il presidente ha rivelato di aver voluto giocare l’intera prima giornata di campionato negli Stati Uniti, un progetto ambizioso non andato in porto.

Simonelli ha sottolineato quanto sia fondamentale per la Serie A aumentare la propria visibilità all’estero. Secondo lui, portare le partite in mercati come gli USA o l’Australia è una strada obbligata per far crescere il valore del brand. La competizione con Premier League e Liga si gioca anche fuori dai confini italiani.

Un’altra proposta sul tavolo riguarda l’orario delle partite serali: “Pensiamo di anticipare l’inizio alle 20, non più alle 20.45”, ha dichiarato. L’obiettivo è facilitare l’afflusso allo stadio, rendendo l’esperienza più accessibile anche alle famiglie. Una misura che punta a migliorare l’appeal del campionato per il pubblico in presenza.

Tra le emergenze più gravi, Simonelli ha indicato quella legata agli stadi italiani. “Molti impianti sono vecchi, scomodi, inadatti”, ha detto. E con Euro 2032 all’orizzonte, il tempo stringe. La mancanza di strutture moderne penalizza anche l’appeal commerciale e turistico del calcio italiano.

La pirateria

C’è anche il nodo fiscale, secondo Simonelli. “Se vogliamo tornare a far grande la Nazionale, dobbiamo investire nei vivai. E per farlo servono incentivi fiscali”. In pratica, sgravi per i club che investono nei settori giovanili. Solo così si potrà tornare ad avere un movimento forte e competitivo nel tempo.

Poi c’è la questione della pirateria digitale, che Simonelli definisce “la madre di tutte le battaglie”. Secondo il presidente, il danno economico è enorme: si stimano 350 milioni di euro persi ogni anno. Colpire chi diffonde contenuti illeciti non basta: bisogna intervenire anche su chi li guarda.

Le sanzioni

Le prime sanzioni per gli utenti che usano il cosiddetto “pezzotto” sono già partite. Simonelli insiste sull’aspetto culturale del fenomeno, sottolineando che non si tratta solo di un illecito, ma di una forma vera e propria di furto. “Chi guarda le partite piratate sta rubando”, ha dichiarato con fermezza.

Infine, Simonelli ha lanciato un messaggio forte e chiaro: “Chi usa il pezzotto è un ladro”. Una presa di posizione netta. Simonelli definendo ladro qualsiasi individuo che utilizza il pezzotto è stato diretto. A oggi, un ladro in media per furto, viene condannato a 3 anni di carcere. Vedremo come si evolverà la situazione.