ULTIM’ORA OSIMHEN, saltano tutte le trattative | ADL ha deciso: fuori rosa fino a fine contratto

La situazione di Osimhen tiene tutti con il fiato sospeso: e ADL ha deciso già il futuro del calciatore. Fuori dalla rosa.

La situazione di Victor Osimhen è al momento caldissima. E probabilmente lo sarà sino a quando non ci sarà una soluzione definitiva. Questo stallo però, pian piano, sta logorando la pazienza di Aurelio De Laurentiis che avrebbe dunque preso una decisione drastica per il calciatore nigeriano.

Il Napoli al momento è attivissimo sul mercato e sta pensando a rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Il quarto scudetto non è bastato. C’è la voglia, dalle parti di Castel Volturno, di costruire un vero e proprio ciclo vincente. Tanto in Italia quanto in Europa.

Il prossimo anno ci sarà la Champions League da giocare Antonio Conte vuole a propria disposizione una formazione pronta. E il direttore sportivo Manna sta lavorando in tal senso per regalare al tecnico pugliese una rosa estremamente competitiva. I primi nomi arrivati a Napoli, in dirittura d’arrivo o semplicemente accostati, hanno esaltato la piazza.

L’arrivo di Kevin De Bruyne è stato un evento già ultra celebrato dai napoletani entusiasti di averlo in squadra. L’ex Manchester City è arrivato a parametro zero e potrà deliziare i palati fini, con le sue giocate, dei tifosi azzurri. Con lui Noa Lang, attaccante proveniente dal PSV che rafforzerà l’attacco.

Non ci si ferma

C’è poi Lorenzo Lucca che oramai certamente vestirà la maglia azzurra il prossimo anno. Senza dimenticare l’innesto arrivato a inizio mercato: Marianucci. Un giocatore di prospettiva costato ben 9 milioni alla dirigenza campana che però ha così investito sul proprio futuro nel reparto difensivo.

Ora restano da sistemare i giocatori in uscita e tra questi spicca ovviamente il costosissimo Victor Osimhen. La situazione è delicata. Lo scorso anno lo ha passato in prestito al Galatasaray. La stessa squadra turca si è rifatta ultimamente avanti con un’offerta di circa 75 milioni. C’è però più di un ma.

Una situazione delicata

Il Napoli infatti, al club giallorosso turco, ha chiesto delle garanzie bancarie mai realmente arrivate. Dunque adesso si sono aperte altre piste per il bomber nigeriano. La trattativa con il Galatasaray è in fase di stallo e quindi potrebbe prepotentemente inserirsi una squadra direttamente dalla Premier League: il Liverpool.

Allo stesso tempo il Napoli sarebbe interessato a un giocatore dei Reds: Nunez. Da capire come si evolverà la situazione. Nel frattempo ADL e il figlio hanno ricevuto delle minacce direttamente dalla Turchia per la questione Osimhen. Il giornalista turco Samet Cayir ha pubblicato una chat WhatsApp in cui si possono leggere delle minacce di morte rivolte ai De Laurentiis, che dovrebbero mollare la presa per la cessione di Osimhen al Galatasary. Vedremo come si evolverà la situazione.