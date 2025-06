ULTIM’ORA OSIMHEN: ricucito lo strappo con il Napoli | Resta per vincere tutto

Clamorosa indiscrezione sul futuro del centravanti nigeriano reduce da una straordinaria stagione in Turchia. Futuro definito?

Victor Osimhen è emerso come uno degli attaccanti più prolifici e ricercati nel panorama calcistico mondiale. La sua carriera professionistica ha avuto inizio in Europa con il Wolfsburg, in Bundesliga, sebbene senza lasciare un segno. Il vero trampolino di lancio è stato lo Charleroi in Belgio, dove ha messo a segno 20 reti in 36 partite.

Il suo talento esplosivo si è manifestato poi al Lille, in Ligue 1, nella stagione 2019-2020. Qui, Osimhen ha continuato a dimostrare le sue doti realizzative, siglando 18 gol in 38 presenze totali e confermando il suo status di giovane promessa. Le sue prestazioni in Francia hanno convinto il Napoli a investire una cifra importante per portarlo in Serie A.

L’approdo al Napoli nel 2020 ha segnato una svolta decisiva nella sua carriera. Dopo una prima stagione con 10 gol in 30 presenze, ha continuato a crescere, diventando il capocannoniere della Serie A nella storica stagione 2022-2023, contribuendo in maniera determinante alla vittoria dello Scudetto con 26 reti in 32 partite.

In totale, con la maglia del Napoli, Osimhen ha collezionato 76 gol in 133 presenze, affermandosi come uno degli attaccanti più dominanti del campionato. Oltre ai successi in Serie A, ha mostrato le sue qualità anche nelle competizioni europee e con la nazionale nigeriana.

L’esperienza turca

Osimhen ha un contratto con il Napoli fino al 2026, con un’opzione di rinnovo fino al 2027 in favore del club. Questo accordo include una clausola rescissoria di oltre 100 milioni, clausola che però non vorrebbe per l’Italia.

Osimhen ha trascorso la stagione 2024-2025 in Turchia, precisamente al Galatasaray. Questa esperienza turca si è rivelata estremamente prolifica per lui: ha segnato un totale di 37 gol in 41 presenze tra Super Lig, Europa League e coppa turca. La sua permanenza al Galatasaray però è terminata e il calciatore vorrebbe tornare a calcare i prati di campionati più prestigiosi.

Futuro clamoroso per il nigeriano?

Victor Osimhen continua ad essere al centro di intense speculazioni di mercato. L’attaccante nigeriano ha dimostrato chiare intenzioni rifiutando offerte faraoniche dall’Arabia Saudita, segno della sua volontà di rimanere nel calcio europeo ad alti livelli.

Nonostante siano emerse voci su una sua possibile permanenza al Napoli, difficilmente Osimhen rientrerà pienamente nei piani del tecnico Antonio Conte. La Juventus è fortemente interessata, ma il Napoli è restio a cederlo a una diretta rivale in Serie A. Il futuro di Osimhen, dunque, rimane tutto da scrivere, con diversi scenari aperti.