ULTIM’ORA NAPOLI: preso il sostituto di Lukaku, arriva gratis | Ha giocato e vinto nel Barcellona di Messi
Il Napoli, estremamente attivo e vigile in chiave mercato, ha trovato e preso il sostituto del bomber belga Lukaku. Le ultime.
Nel corso di questa fase pre-stagionale con il campionato che sta per iniziare, è arrivata una pessima news dalle parti di Castel Volturno. Una di quelle notizie che hanno fatto drizzare i capelli dei tifosi partenopei che mai si sarebbero potuti immaginare un avvio di annata già totalmente in salita. Anche se adesso tutto potrebbe cambiare.
Durante l’amichevole di Ferragosto contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku ha riportato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. L’infortunio, arrivato al 33’ del match giocato a Castel di Sangro, ha costretto l’attaccante a uscire anzitempo dal campo. Gli esami strumentali al Pineta Grande Hospital hanno confermato la gravità della situazione.
Il belga ha già iniziato l’iter riabilitativo e si è sottoposto anche a una consulenza chirurgica. Le prime valutazioni parlano di almeno tre mesi di stop, un’assenza pesantissima per Antonio Conte che dovrà rinunciare al suo bomber per l’intero avvio di stagione. La società partenopea, nel frattempo, si è già attivata per cercare un’alternativa sul mercato.
Fortunatamente, dalla visita specialistica svolta in Belgio è emersa una decisione importante: Lukaku non verrà operato. Il percorso da seguire sarà quello della terapia conservativa, che permetterà di lavorare sul recupero senza interventi invasivi. Una scelta che potrebbe agevolare il rientro, pur senza accorciare sensibilmente i tempi di recupero.
Che emergenza
Il Napoli, intanto, deve fare i conti con l’emergenza in attacco. L’assenza dell’ex Inter e Chelsea priverà Conte di un punto di riferimento offensivo nelle prime sfide di Serie A e soprattutto nella Champions League, dove Lukaku non sarà nemmeno inserito nella lista UEFA. La dirigenza si muove dunque con urgenza per portare a casa un nuovo centravanti.
Lukaku, intanto, ha voluto lanciare un messaggio di positività. Attraverso il suo profilo Instagram, ha ringraziato i tifosi azzurri per i numerosi attestati di affetto ricevuti. “Ho apprezzato davvero il vostro supporto. Gli infortuni purtroppo capitano, ma ci vediamo presto”, ha scritto Lukaku nelle sue storie.
Il sostituto
Successivamente, il belga ha ribadito la sua fiducia e la sua determinazione. “Grazie a tutti per i messaggi negli ultimi giorni, resto positivo perché queste cose fanno parte del gioco. Per grazia di Dio mi sento bene e tornerò presto”. Insomma Lukaku scalpiterà nel corso delle prossime settimane.
Nel frattempo però il Napoli, potrebbe decidere di puntare su un profilo navigato in grado di dare il proprio contributo offensivo. Stiamo parlando di Paco Alcacer. Il 31enne spagnolo al momento è svincolato dopo l’ultima esperienza con il Valencia, ma potrebbe rientrare nel mirino di Manna. Vedremo come si evolverà la situazione.