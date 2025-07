Ultim’ora Mondiale per Club: FIFA accusata di corruzione | Prese mazzette per condizionare il torneo

Caos totale durante il Mondiale per Club. La FIFA sarebbe stata accusata di corruzione per aver percepito delle mazzette.

Il nuovo Mondiale per Club iniziato oramai da diverse settimane sta generando più di qualche polemica. Dagli stadi enormi ma vuoti vista la poca affluenza, passando per il caldo torrido che invade le città che ospitano le partite, sino a una possibile accusa di corruzione rivolta alla FIFA stessa.

Per la prima volta nella storia la competizione si sta disputando con 32 squadre. Un vero e proprio formato “Mondiale” insomma. E fino al 13 luglio ci sarà modo di divertirsi con la manifestazione che si sta svolgendo negli Stati Uniti. Un format innovativo che ha attirato e sta attirando l’attenzione dei tanti appassionati di questo sport.

A partecipare al Mondiale ci sono le élites mondiali del calcio. Ben dodici squadre europee, sei formazioni sudamericane, quattro compagini della Concacaf, quattro asiatiche, quattro africane una che viene dall’Oceania e poi una sorta di wild card anche per l‘Inter Miami di Lionel Messi. E le sorprese sin qui non sono mancate.

In questo istante, e dopo la fase a gruppi, ci troviamo in quella eliminatoria. Con gli scontri diretti che si fanno sempre più succosi. Ma come anticipato, i colpi di scena hanno caratterizzato e stanno caratterizzando questo torneo a stelle e strisce che per un’ulteriore settimana allieterà questa calda estate.

Nel corso degli ottavi di finale infatti, ci sono state eliminazioni di un certo peso. Il PSG ad esempio, si è mostrata come una delle squadre più in forma al mondo e ha schiantato 4-0 l’Inter Miami dell’ex Messi. Il Bayern Monaco invece, ha liquidità con un 4-2 il Flamengo. Il Borussia Dortmund non senza difficoltà ha estromesso dalla competizione i messicani del Monterrey.

E poi ancora in questo lato di tabellone, il Real Madrid ha vinto 1-0 contro la Juventus. Ma a sollevare le polemiche è stata l’altra parte del tabellone. Il Chelsea ha eliminato il Benfica, il Palmeiras ha salutato il Botafogo, l’Inter di Chivu a sorpresa è caduta sotto i colpi del Fluminense sino ad arrivare al match che ha generato polemiche. Quello tra Manchester City e Al-Hilal, ovvero la gara sospetta.

Inzaghi va avanti non senza polemiche

L’Al-Hilal del neotecnico Simone Inzaghi, è infatti riuscito in un’impresa storica. Ha eliminato i Citizens di Pep Guardiola. La squadra inglese era favorita sulla carta, ma è tornata a casa senza alcun trofeo. 3-4 dopo i supplementari e decisioni arbitrali che hanno fatto ammattire Guardiola secondo quanto riportato da fanpage.it.

Lo spagnolo ha infatti fortemente contestato le decisioni arbitrali, secondo lui tutte a favore dell’Al-Hilal. Dunque decisioni prese per favorire una squadra araba che si trova in una parte di tabellone accessibile. In particolare Guardiola avrebbe contestato l’azione di Doku che avrebbe potuto ribaltare la partita e non farla finire ai supplementari, ma l’arbitro ha deciso di lasciare correre nonostante un presunto fallo. Insomma vedremo che risvolti ci saranno nel corso del torneo.