ULTIM’ORA Hamilton, firma in Premier League | Accordo ufficiale: i tifosi della Ferrari faticano a crederci
I tifosi del Cavallino non riescono a credere alla notizia uscita: è praticamente fatta per il suo approdo in Premier League
Lewis Hamilton rappresenta l’ennesima delusione per i tifosi della Ferrari. Il pilota con più Mondiali vinti nella storia di questo sport aveva sconvolto la Formula 1 al suo arrivo a Maranello, ma le aspettative createsi sul suo conto non sono state per nulla rispettate.
Immaginate i fan della rossa che vedono una figura come lui entrare nel paddock. Il migliore di sempre che fa coppia con Charles Leclerc, un sogno che si è avverato e che aveva un unico possibile epilogo: la vittoria del campionato.
È un desiderio che però è rimasto tale dal lontano 2007, con il trionfo di Kimi Räikkönen. Da quel momento la monoposto è stata guidata dai migliori ma nessuno di questi è riuscito nell’impresa di riportare il Cavallino sul tetto del mondo.
Superato il giro di boa dell’attuale Mondiale, è chiaro che non ci sono speranze. Seppur è giustificato in parte dai tempi di adattamento di un nuovo team ed una nuova vettura, si può già affermare e sottolineare che quest’operazione è stata davvero un fallimento.
Dati preoccupanti
È stato praticamente surclassato dal compagno monegasco in termini di prestazioni. È pur vero che il britannico ha sempre dimostrato di non riuscire a performare al top senza l’ausilio di un’ottima monoposto ma i dati analizzati sono davvero preoccupanti.
In relazione al suo inizio di avventura in rosso, solamente altri due nella storia della Scuderia hanno fatto peggio. Nelle prime 13 gare disputate non è mai andato a podio, dal momento che la Sprint Race vinta in Cina non ha valenza ai fini statistici. Peggio di lui solo Didier Pironi e Ivan Capelli.
Via dalla F1
Una situazione davvero straziante, soprattutto per Hamilton. Il 7 volte Campione del Mondo era quasi in lacrime dinanzi alle telecamere del GP d’Ungheria, così deluso da sostenere che fosse lui il problema di quanto stesse accadendo e che si trattasse della sua peggior stagione in carriera.
Chissà se a fine anno resterà, deciderà di cambiare Scuderia oppure si ritirerà ufficialmente. Nel mentre è arrivata la notizia che Michael Sansoni, ingegnere britannico che ha lavorato con lui per moltissimi anni in Mercedes, ha lasciato i circuiti per approdare in Premier League. È il Manchester United che l’ha ingaggiato, con l’obiettivo di portare nel club un uomo vincente e che migliori lo scouting e la preparazione atletica attraverso le sue conoscenze tecnologiche. Ed i primi risultati già si vedono, tant’è che grazie al nuovo sistema sono arrivati Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, acquisti mirati a far tornare i Red Devils sui vertici d’Inghilterra e d’Europa.