ULTIM’ORA GYOKERES: a Napoli sono senza parole | Vuole lo scudetto e titolo di capocannoniere

Si tratta di uno degli attaccanti più forti in circolazione, un bomber desiderato e richiesto dai club di tutta Europa.

Viktor Gyökeres è uno degli attaccanti più esplosivi del calcio europeo degli ultimi mesi. Classe 1998, svedese di origini ungheresi, è diventato il trascinatore dello Sporting Lisbona, dove ha brillato nella stagione 2023-2024 con numeri impressionanti tra campionato e coppe. Dotato di grande fisicità, velocità e una capacità realizzativa spiccata, Gyökeres si è imposto come uno dei centravanti più completi del panorama continentale, attirando l’interesse di numerosi top club europei.

Cresciuto calcisticamente tra Svezia e Inghilterra, ha vissuto una crescita graduale. Dopo gli inizi al Brommapojkarna, è passato al Brighton, dove però non ha trovato spazio in prima squadra. La svolta è arrivata con il trasferimento al Coventry City in Championship, dove si è fatto notare per il suo istinto del gol e la sua potenza. La chiamata dello Sporting è arrivata nell’estate 2023, e in Portogallo ha subito lasciato il segno, diventando il punto di riferimento offensivo della squadra di Rúben Amorim.

Oltre ai gol, Gyökeres è un attaccante generoso, che partecipa attivamente alla manovra e si sacrifica anche in fase difensiva. Il suo stile ricorda quello dei centravanti moderni, capaci di agire da terminale ma anche di creare spazi per i compagni. Il suo impatto in Primeira Liga è stato immediato, contribuendo in modo decisivo alla corsa al titolo dello Sporting.

La sua crescita sembra tutt’altro che conclusa. A 26 anni è entrato nel pieno della maturità calcistica e ha dimostrato di poter reggere la pressione nei momenti chiave. Il futuro potrebbe presto portarlo in un grande campionato, ma per ora Gyökeres è il volto del nuovo Sporting vincente.

Un colpo sensazionale

Fino a pochi giorni fa, il nome di Viktor Gyökeres circolava con insistenza tra le opzioni del Napoli per il dopo-Osimhen. Il bomber svedese dello Sporting Lisbona sembrava un profilo ideale per il nuovo corso azzurro, al punto da infiammare le fantasie di molti tifosi partenopei. Oggi, però, restiamo letteralmente senza parole: il suo futuro sembra tingersi di bianconero. La Juventus, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe mossa con decisione, complice il passo indietro dell’Arsenal, che sta virando su Benjamin Sesko.

La testata tedesca BILD conferma che i Gunners sono vicini alla chiusura per l’attaccante sloveno, aprendo così una corsia preferenziale alla Juve per arrivare a Gyökeres. I bianconeri, che potrebbero cedere Vlahovic in estate, avrebbero già avanzato un’offerta significativa allo Sporting. E a quanto pare, l’entourage del giocatore starebbe valutando positivamente l’ipotesi Torino, mentre i portoghesi non hanno apprezzato le condizioni proposte dall’Arsenal, giudicate poco soddisfacenti.

Gyökeres, svolta a tinte bianconere

La notizia rappresenta una doccia fredda per i tifosi del Napoli, che avevano visto nel centravanti svedese un possibile rinforzo d’élite per la prossima stagione. Invece, la Juventus potrebbe beffare la grande rivale proprio nel momento cruciale del mercato.

Una mossa che, se confermata, avrebbe non solo un impatto tecnico rilevante, ma anche un forte peso simbolico nei già accesi equilibri tra due piazze storicamente rivali.