ULTIM’ORA GP di Monaco: 30 secondi di penalità | Decisione ufficiale della FIA

Scoppia il caso durante il Gran Premio più iconico del calendario: ecco cosa sta succedendo.

La stagione 2025 di Formula 1 sta entrando nel vivo, e la lotta al vertice è più serrata che mai. Tra colpi di scena, nuovi talenti in rampa di lancio e campioni consolidati alla ricerca della consacrazione definitiva, il campionato mondiale si conferma uno dei più imprevedibili degli ultimi anni. I team hanno portato aggiornamenti significativi, e alcune scuderie sembrano aver finalmente trovato la chiave per avvicinarsi alla vetta.

L’atmosfera, questa settimana, è elettrica nel Principato di Monaco. Il leggendario circuito cittadino, incastonato tra il mare e i palazzi a picco sulla costa, rappresenta da sempre una delle prove più affascinanti e delicate dell’intero campionato. Le qualifiche si sono confermate decisive, con una pole position che potrebbe ribaltare le sorti della classifica mondiale.

I team stanno giocando una partita a scacchi fatta di strategie, calcoli al millimetro e gestione delle gomme. Ed è proprio su questo punto che si concentra una delle questioni più delicate del weekend. Mentre le monoposto sfrecciano tra Sainte Dévote e il tunnel, la FIA ha appena ribadito una regola fondamentale che potrebbe cambiare radicalmente le sorti della gara.

Con il Gran Premio attualmente in corso, emergono indiscrezioni su possibili irregolarità legate alla strategia gomme di alcuni piloti. La direzione gara ha già comunicato che saranno verificate tutte le configurazioni al termine dell’evento, e una sanzione importante potrebbe abbattersi su chi non ha rispettato un dettaglio tecnico apparentemente banale, ma in realtà decisivo.

Gomme, strategie e regolamenti

Secondo l’articolo 24.4 del regolamento sportivo della Formula 1, ogni pilota è obbligato ad utilizzare almeno due diverse specifiche di pneumatici slick durante una gara, a meno che non siano state montate le gomme da bagnato (intermedie o full wet). Questo obbligo tecnico non è soltanto un dettaglio regolamentare: incide profondamente sulla strategia delle squadre e sulla prestazione complessiva in gara.

In assenza di pioggia, i team devono quindi effettuare almeno un pit stop per cambiare la mescola da una tipologia (ad esempio Medium) a un’altra (come Hard). La mancata osservanza di questa regola comporta una delle sanzioni più pesanti previste dal regolamento: la squalifica immediata. Tuttavia, c’è un’eccezione che sta facendo discutere nel paddock proprio mentre le auto girano tra le curve monegasche.

Il caso Montecarlo: ecco cosa succede

La FIA è stata chiara: qualora la gara venga sospesa e non sia possibile riprenderla, si applica una penalità alternativa alla squalifica. In particolare, verranno aggiunti 30 secondi al tempo complessivo di ogni pilota che non abbia montato almeno due specifiche di pneumatici slick, oppure che non abbia utilizzato almeno tre set complessivi nel corso della gara. Un dettaglio tecnico che, in un tracciato come Montecarlo dove superare è quasi impossibile, può trasformarsi in una condanna definitiva.

Ma c’è di più: un’ulteriore penalità di 30 secondi extra sarà inflitta a chi avrà utilizzato un solo set di gomme per tutta la gara. In un circuito come quello del Principato, dove le soste sono un rischio calcolato, qualcuno potrebbe aver tentato l’azzardo… e ora la direzione gara è pronta a fare i conti. Restiamo in attesa degli sviluppi ufficiali, ma la sensazione è che il GP di Monaco 2025 potrebbe non decidersi solo sulla pista.