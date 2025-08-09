ULTIM’ORA FORMULA 1: 3 piloti esclusi dal Mondiale | L’annuncio ufficiale della FIA

Una notizia che ha sconvolto il mondo della Formula 1: tre piloti infatti, sono stati esclusi dal Mondiale. L’annuncio.

Nelle ultime ore una notizia sta sconvolgendo del tutto il mondo della Formula 1. Questo perché tre piloti sono stati esclusi dal Mondiale e ad annunciarlo è stata la stessa FIA. Un fulmine a ciel sereno dopo l’ultimo Gran Premio che si è disputato qualche giorno fa in Ungheria. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare una situazione del genere.

Lando Norris ha trionfato al Gran Premio d’Ungheria, regalando alla McLaren la 200ª vittoria nella sua storia. Un weekend da incorniciare per la scuderia inglese, che ha festeggiato anche il secondo posto con Oscar Piastri. Terzo sul podio George Russell, che ha portato punti importanti alla Mercedes.

Ancora una volta invece una giornata amara per la Ferrari: Charles Leclerc, partito dalla pole position, ha chiuso solo in quarta posizione. Dopo un buon avvio, la sua monoposto ha subito un drastico calo di prestazioni nella seconda metà di gara. A peggiorare la situazione, anche una penalità di 5 secondi per una manovra pericolosa su Russell.

Ancora peggio è andata all’altra Ferrari, guidata da Lewis Hamilton, che ha chiuso al dodicesimo ed è stato doppiato, in una delle sue prove più opache della stagione. Un weekend complicato anche per Max Verstappen, nono al traguardo dopo una gara incolore. Kimi Antonelli è riuscito invece a chiudere decimo, dopo una rimonta parziale.

Le altre scuderie

Le Aston Martin si sono confermate estremamente competitive: Fernando Alonso ha tagliato il traguardo in quinta posizione, seguito al settimo posto dal compagno Lance Stroll. Una prestazione che ha mostrato solidità e crescita per la scuderia inglese, sempre più presente nella lotta per la zona punti.

Charles Leclerc, poi, ha espresso tutta la sua delusione nel post gara: “Avevamo tutto sotto controllo nel primo stint, nel secondo andava ancora bene, poi abbiamo perso completamente passo. È frustrante, quando c’è un’opportunità va sfruttata e oggi non ci siamo riusciti”. Un’occasione mancata che pesa.

Gli esclusi

Il monegasco ha poi proseguito che ci sono stati progressi, ma è difficile essere ottimisti: “Sono contento per i passi avanti, ma in giornate così è difficile vedere il positivo. Da quel problema al telaio in poi, ero un passeggero. Non salvo nulla di questa prima parte di stagione”. Ma a prendere il proscenio dopo il Gran Premio, è la notizia dell’ultim’ora.

Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram fuoripistanet infatti, aritmeticamente, Bearman, Colapinto e Doohan non possono più vincere quello che è il titolo piloti di F1 2025. I tre appena nominati si trovano rispettivamente al 19esimo, 20esimo e 21esimo posto: Bearman ha 8 punti mentre l’argentino e l’australiano, entrambi del team Alpine, sono fermi a zero.