ULTIM’ORA CHAMPIONS: favori enormi per l’Inter: la UEFA conferma tutto | Aiutata ad arrivare in finale

Favori enormi per l’Inter in chiave Champions League. E la UEFA ha confermato tutto. Nerazzurri aiutati ad arrivare in finale.

La scorsa stagione di UEFA Champions League ha regalato, come sempre, una miriade di emozioni. A essere travolti da questa ondata di emozioni sono stati soprattutto i tifosi dell’Inter che hanno visto la propria squadra compiere un cammino solido in grado di arrivare sino alla finale.

Dopo la prima fase superata con successo al quarto posto in classifica visto il girone unico e il nuovo format proposto, i nerazzurri hanno subito conquistato l’accesso agli ottavi di finale. La prima avversaria è stata il Feyenoord. Gli olandesi sono stati superati senza troppe difficoltà: 0-2 in Olanda e 2-1 a Milano.

Superati gli olandesi, è stato poi il turno di una squadra difficile da affrontare. Il Bayern Monaco. Un vero e proprio miracolo dell’Inter anche in questo caso. Frattesi e Lautaro Martinez sono stati in grado di piegare all’Allianz Arena i bavaresi per 2-1. Al ritorno a Milano, è bastato il pareggio per 2-2.

Ma non è finito qui il percorso dei nerazzurri in Champions. Nel corso della semifinale di UEFA Champions League abbiamo assistito a due partite che rimarranno per sempre nella storia della competizione e del calcio. Specialmente se si guarda a quanto accaduto a San Siro, nella gara di ritorno.

Un percorso sensazionale

Simone Inzaghi e i suoi hanno incontrato lo stellare Barcellona capitanato e trascinato dalla stella Lamine Yamal. La gara di andata si è conclusa con un pirotecnico 3-3. Il ritorno, invece, è finito 4-3 per l’Inter. Sino al 93esimo i nerazzurri erano sotto 2-3. Questo li avrebbe estromessi dal torneo.

Ma al 93esimo è arrivato il gol di Acerbi e nel corso dei supplementari la rete decisiva di Frattesi. Insomma un percorso sensazionale quello compiuto da Lautaro e compagni, che si è però interrotto, bruscamente, in finale. L’ultimo atto è stato perso dai nerazzurri per 5-0 contro il PSG. Ma si parla di un aiuto nei confronti dell’Inter.

Le novità

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, la UEFA ha annunciato un’importante novità per il prossimo anno. I cambiamenti entreranno in vigore a partire dalla fase ad eliminazione diretta e renderanno più decisivo il rendimento nella fase così detta del Campionato. Vediamoli da vicino.

Nello specifico: agli ottavi, le prime 8 classificate giocheranno il ritorno in casa. Una novità importantissima che avrebbe aiutato maggiormente l’Inter, che l’anno scorso era arrivata quarta. E non a caso ai quarti, alle prime quattro in graduatoria, toccherà il ritorno in casa. Mentre in semifinale solo le prime due teste di serie avranno questo privilegio.