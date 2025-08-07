7 Agosto 2025

ULTIM’ORA CHAMPIONS: accoppiamento terribile per il Napoli | Passare agli ottavi è quasi impossibile

Lorenzo Gulotta 7 Agosto 2025
ULTIM’ORA CHAMPIONS: accoppiamento terribile per il Napoli | Passare agli ottavi è quasi impossibile

championsleague-lapresse-napolipiu.com

Arrivano delle notizie clamorose che riguardano la Champions League e il Napoli: accoppiamenti terribili per gli azzurri.

Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando al meglio in vista della stagione 2025/2026 con rinforzi importanti e di spessore, sia in chiave nazionale che in chiave internazionale. E vedremo se arriveranno altri nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Manna. In ogni caso, la strada in Champions League, ancora prima dei sorteggi, sembra essersi messa in salita.

Il countdown è già partito: manca sempre meno al sorteggio della Champions League 2025/2026. Non sarà un sorteggio qualunque: anche quest’anno si conferma il nuovo format con un girone unico da 36 squadre, abbandonando definitivamente il vecchio sistema a otto gruppi.

Ogni squadra qualificata giocherà otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, tra settembre 2025 e gennaio 2026. Il calendario di ciascun club verrà deciso durante il sorteggio del 28 agosto, data ufficializzata dalla UEFA. Lì si scopriranno gli otto avversari che ciascuna delle partecipanti dovrà affrontare, pescati da quattro fasce diverse in base al ranking europeo.

Anche l’Italia sarà protagonista con quattro club già sicuri del posto: Inter, Napoli, Atalanta e Juventus. Le partite saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Prime Video, Sky, NOW e i canali ufficiali UEFA. Un evento attesissimo dai tifosi, che alle 18 in punto si sintonizzeranno per capire quale sarà il cammino europeo delle proprie squadre del cuore.

Le fasce

La distribuzione nelle fasce è basata sul ranking UEFA e non sui risultati dell’ultimo campionato. È per questo che, ad esempio, il Napoli si trova in terza fascia nonostante l’ottima annata. In prima ci sono le corazzate: Real Madrid, City, Bayern, PSG, Inter e Barcellona. Le italiane, dunque, potrebbero incrociare subito rivali di altissimo livello.

La fase a gironi inizierà tra il 16 e il 18 settembre e si concluderà il 28 gennaio 2026. Nel mezzo sei giornate distribuite tra ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Otto match fondamentali per cercare un posto tra le prime otto — che si qualificano direttamente — o almeno rientrare nella top 27 per accedere ai playoff.

championsleague-lapresse-napolipiu.com

Possibili avversarie

La nuova Champions, ormai alla sua seconda edizione con questo format, promette spettacolo, grandi sfide e incroci inediti. Ogni partita può fare la differenza. E per il Napoli, in particolare, sarà fondamentale partire bene e sfruttare ogni occasione per accumulare punti e piazzarsi in alto in classifica.

Ma si prospetta un cammino tutt’altro che semplice. Dato che verranno estratte due squadre per fascia, gli azzurri, potrebbero pescare: Barcellona, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Marsiglia, Sporting Lisbona, Galatasaray e Newcastle. Insomma bisognerà attendere per capire quale sarà il futuro del Napoli.

Altro

Aurelio De Laurentiis - fonte LaPresse -Napolipiu

Me ne vado per tornare in nazionale: ADL deve cedere il suo pupillo | Ricca operazione per la società

Lorenzo Gulotta 7 Agosto 2025
arbitro-lapresse-napolipiu.com

Nuovo caos arbitri, coinvolto il Napoli: si va in Tribunale | Nel mirino c’è una gara specifica

Lorenzo Gulotta 6 Agosto 2025
Conte (lapresse) - napolipiu

Bagaglio preparato in fretta e furia: parte per l’Arabia in mattinata | Conte resta a mani vuote

Lorenzo Gulotta 6 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (2)

Quest’anno sarai solo un comprimario: Conte avvisa il suo figlioccio | C’è qualcuno che va meglio di lui

Lorenzo Gulotta 6 Agosto 2025
zirkzee-de-ligt-gettyimages-napolipiu.com

Il Man United svende, gode la Serie A: tornano De Ligt e Zirkzee | Due colpi da scudetto

Lorenzo Gulotta 6 Agosto 2025
lewis-hamilton-facebook-napolipiu.com

Fine dei giochi: Hamilton lascia la Formula 1 | Ormai non regge più i ritmi di un tempo

Lorenzo Gulotta 6 Agosto 2025

Ultimissime

championsleague-lapresse-napolipiu.com

ULTIM’ORA CHAMPIONS: accoppiamento terribile per il Napoli | Passare agli ottavi è quasi impossibile

Lorenzo Gulotta 7 Agosto 2025
Udinese-Napoli 1-3: rimonta show con Lukaku, Neres e Anguissa

Lukaku: «Conte, Martinez, Koeman e Jacobs mi hanno cambiato la vita. Napoli? È la mia rivincita»

redazione 7 Agosto 2025
Aurelio De Laurentiis - fonte LaPresse -Napolipiu

Me ne vado per tornare in nazionale: ADL deve cedere il suo pupillo | Ricca operazione per la società

Lorenzo Gulotta 7 Agosto 2025
Federico Chiesa (LaPresse) Napolipiu

Corriere dello Sport: “Raspadori studia da mezzala, ma l’Atletico lo tenta. E il Napoli sogna Chiesa o Grealish per il finale di mercato”

redazione 7 Agosto 2025
Manna (lapresse) - napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, obiettivo doblete”

redazione 7 Agosto 2025