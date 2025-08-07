ULTIM’ORA CHAMPIONS: accoppiamento terribile per il Napoli | Passare agli ottavi è quasi impossibile
Arrivano delle notizie clamorose che riguardano la Champions League e il Napoli: accoppiamenti terribili per gli azzurri.
Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando al meglio in vista della stagione 2025/2026 con rinforzi importanti e di spessore, sia in chiave nazionale che in chiave internazionale. E vedremo se arriveranno altri nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Manna. In ogni caso, la strada in Champions League, ancora prima dei sorteggi, sembra essersi messa in salita.
Il countdown è già partito: manca sempre meno al sorteggio della Champions League 2025/2026. Non sarà un sorteggio qualunque: anche quest’anno si conferma il nuovo format con un girone unico da 36 squadre, abbandonando definitivamente il vecchio sistema a otto gruppi.
Ogni squadra qualificata giocherà otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, tra settembre 2025 e gennaio 2026. Il calendario di ciascun club verrà deciso durante il sorteggio del 28 agosto, data ufficializzata dalla UEFA. Lì si scopriranno gli otto avversari che ciascuna delle partecipanti dovrà affrontare, pescati da quattro fasce diverse in base al ranking europeo.
Anche l’Italia sarà protagonista con quattro club già sicuri del posto: Inter, Napoli, Atalanta e Juventus. Le partite saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Prime Video, Sky, NOW e i canali ufficiali UEFA. Un evento attesissimo dai tifosi, che alle 18 in punto si sintonizzeranno per capire quale sarà il cammino europeo delle proprie squadre del cuore.
Le fasce
La distribuzione nelle fasce è basata sul ranking UEFA e non sui risultati dell’ultimo campionato. È per questo che, ad esempio, il Napoli si trova in terza fascia nonostante l’ottima annata. In prima ci sono le corazzate: Real Madrid, City, Bayern, PSG, Inter e Barcellona. Le italiane, dunque, potrebbero incrociare subito rivali di altissimo livello.
La fase a gironi inizierà tra il 16 e il 18 settembre e si concluderà il 28 gennaio 2026. Nel mezzo sei giornate distribuite tra ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Otto match fondamentali per cercare un posto tra le prime otto — che si qualificano direttamente — o almeno rientrare nella top 27 per accedere ai playoff.
Possibili avversarie
La nuova Champions, ormai alla sua seconda edizione con questo format, promette spettacolo, grandi sfide e incroci inediti. Ogni partita può fare la differenza. E per il Napoli, in particolare, sarà fondamentale partire bene e sfruttare ogni occasione per accumulare punti e piazzarsi in alto in classifica.
Ma si prospetta un cammino tutt’altro che semplice. Dato che verranno estratte due squadre per fascia, gli azzurri, potrebbero pescare: Barcellona, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Marsiglia, Sporting Lisbona, Galatasaray e Newcastle. Insomma bisognerà attendere per capire quale sarà il futuro del Napoli.