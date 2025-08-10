ULTIM’ORA – “10 PUNTI DI PENALIZZAZIONE” | Terremoto nel campionato italiano: di questo passo la retrocessione è assicurata
Il club inizierà il campionato con dieci punti di penalizzazione, conquistare la salvezza si fa già complicato, ecco il motivo della sanzione
Mancano due settimane all’inizio della nuova stagione del calcio italiano, con la serie A che riparte dopo l’entusiasmante ultima giornata dello scorso campionato, con ancora molti verdetti che dovevano essere emessi, dal titolo ai piazzamenti europei fino alla zona retrocessione.
Nella Lega Pro abbiamo assistito al fallimento di società storiche, dalla Lucchese al Taranto fino alla Turris, con squadre che non hanno ricevuto lo stipendio per mesi ma che hanno onorato gli impegni e mostrato un grande attaccamento alla maglia.
La prossima annata potrebbe riservare delle situazioni analoghe, con alcune proprietà che hanno già evidenziato difficoltà nella gestione finanziaria, con la classifica dei tre gironi che potrebbe vedere diverse penalizzazioni che andrebbero a intaccare la regolarità del torneo.
Prima di procedere con sconfitte a tavolino ed esclusioni di squadre servono misure severe per consentire l’iscrizione a società che hanno tutti i requisiti per evitare che emergano dei problemi in corso d’opera, con l’innescarsi di una serie di polemiche che potrebbero spingere alle dimissioni del presidente Marani.
Una penalizzazione pesante, il Tribunale è pronto a emettere la sentenza
E c’è una squadra che potrebbe ricevere una penalizzazione di dieci punti per non avere provveduto entro il 1 luglio al pagamento degli emolumenti netti, dei compensi per il mese di maggio. Questo è quello che fa sapere il sito “CorriereRomagna.it“.
E così il Tribunale federale nazionale dovrà valutare le violazioni di natura amministrativa che hanno spinto il procuratore federale a deferire il Rimini Fc e Palma Stefania Di Salvo nel ruolo di amministratore unico.
Un -10 che complica e non di poco l’obiettivo di salvarsi
Gli emiliani hanno vinto la Coppa Italia di Lega Pro e i tifosi non si aspettavano che pochi mesi dopo l’obiettivo di mantenere la categoria fosse in salita ancora prima di iniziare il campionato. I biancorossi dovranno partire di slancio per azzerare il prima possibile il meno davanti e superare le rivali per evitare la discesa nei dilettanti.
Quello del Rimini potrebbe non essere l’unico caso che potrebbe verificarsi nel corso di una stagione di Lega Pro che vedrà il debutto dell’Inter Under 23, che va a unirsi alle seconde squadre di Juventus e Atalanta, mentre il Milan Futuro parteciperà al girone B di serie D.