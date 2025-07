UFFICIALE Red Bull, terremoto in Formula 1 | Via il campione del mondo: è già bufera

Uno sconvolgimento così, a stagione in corso, non se lo aspettava davvero nessuno. E ora come si riparte?

Una stagione di Formula 1 non si gioca soltanto sul filo dei millesimi in pista, ma anche nei garage, nelle sale riunioni e nei piani alti delle scuderie. Ogni anno, oltre ai sorpassi e alle strategie, il Circus regala colpi di scena dietro le quinte: cambi dirigenziali improvvisi, rivoluzioni tecniche e manovre politiche che possono ribaltare gli equilibri ancor più delle prestazioni in gara.

A volte, è una scuderia in difficoltà a sorprendere tutti con un cambio di passo inatteso, frutto magari di un nuovo direttore tecnico o di una svolta progettuale. Altre volte, sono le dimissioni o le nomine ai vertici – come quelle dei team principal o degli ingegneri capo – a catalizzare l’attenzione. Le dinamiche interne alle squadre influenzano profondamente la competitività in pista, e un ambiente instabile può compromettere anche il miglior pacchetto tecnico.

Le sorprese non mancano nemmeno a livello politico. Le tensioni tra FIA, Liberty Media e team spesso sfociano in decisioni controverse, regolamenti rivisti o sanzioni che alterano classifiche e pronostici. Ogni stagione è un equilibrio tra diplomazia e rivalità, tra sport e strategia, in cui anche la comunicazione pubblica diventa una leva di potere.

In questo contesto complesso e imprevedibile, la Formula 1 continua ad affascinare non solo per i duelli ruota a ruota, ma anche per il teatro che si consuma lontano dai riflettori della pista. È qui che si giocano, spesso in silenzio, le partite decisive per i titoli mondiali.

Horner fuori da Red Bull

Il clamoroso licenziamento di Chris Horner ha provocato un vero terremoto nel paddock della Formula 1. Dopo anni di successi alla guida della Red Bull, il dirigente britannico è ora uno dei profili più ambiti sul mercato, e tra i primi club a muoversi – almeno sul piano delle suggestioni – c’è la Ferrari. La scuderia di Maranello ha sempre apprezzato Horner e, non a caso, aveva già tentato di portarlo a Maranello nel 2022, ricevendo però un rifiuto dettato da un forte legame con la Red Bull. Ma ora, con quel legame spezzato, gli scenari possono cambiare.

Nel paddock le voci si rincorrono e l’interesse della Ferrari appare tutt’altro che infondato. I risultati deludenti in questa prima parte di stagione stanno mettendo in discussione la posizione di Frédéric Vasseur, il cui contratto scade a fine 2025. Il feeling con alcuni vertici della squadra non sarebbe ottimale, come dimostrato dalle dichiarazioni del CEO Benedetto Vigna prima di Silverstone, in cui ha ammesso l’esistenza di “discussioni in corso”.

Scenari in evoluzione

Fino a poche settimane fa, il nome di Antonello Coletta sembrava il più accreditato per un eventuale cambio al vertice. Tuttavia, l’improvvisa disponibilità di Horner potrebbe stravolgere i piani e accelerare valutazioni interne. La Ferrari, in cerca di una svolta tecnica e gestionale, potrebbe cogliere l’occasione per affidarsi a un leader navigato e vincente.

Al momento si tratta di ipotesi, ma la Formula 1 ci ha insegnato che le rivoluzioni partono spesso da movimenti silenziosi. E l’approdo di Horner a Maranello, oggi solo sussurrato, potrebbe presto trasformarsi in una realtà esplosiva.