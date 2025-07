Ufficiale Laurienté: VA AL SUNDERLAND | Una big di Serie A lo perde all’ultimo secondo

Il Sassuolo ha perso il proprio pezzo da novanta in attacco, ma una big italiana si mangia le mani.

Armand Laurienté potrebbe ben presto salutare il Sassuolo per approdare in un top club di Serie A. La sessione di calciomercato estiva iniziata da poco più di due settimane ci darà delle risposte ma la volontà del giocatore è quella di iniziare una nuova avventura lontano dall’Emilia Romagna.

Nel corso di questi anni l’attaccante francese si è contraddistinto per stagioni di alto livello. Giocate degne di un talento purissimo con ulteriori margini di miglioramento vista l’età (26 anni). Insomma dopo diverse annate passate al Sassuolo, il calciatore, sente la necessità di cambiare aria.

Laurienté è stato acquistato dalla società neroverde nel lontano 2022/2023. La dirigenza emiliana lo prelevò dal Lorient per una cifra tutt’altro che indifferente. Il Sassuolo, non a caso, lo acquisto per circa 10 milioni di euro. Un investimento importante che però si è mostrato sin da subito fondamentale per la squadra.

Nel corso della prima stagione, Laurienté, ha avuto un ottimo impatto con la maglia del Sassuolo, conquistando la fiducia di mister, tifosi e soprattutto compagni. In Serie A e in 28 presenze, ha messo a segno sette reti e ha servito ben sei assist. Un biglietto da visita niente male quello lasciato dal francese.

L’ultima esaltante stagione

La seconda annata è stata più deludente. Questo però perché, il Sassuolo, è ritornato in Serie B. La squadra non è riuscita a rimanere in massima serie e nemmeno l’apporto di Laurienté è bastato. Il francese ha comunque segnato cinque gol e servito sei assist per i neroverdi che non si sono salvati.

E nel corso del 2024/2025, in Serie B, così come tutta la squadra, il classe ’98 ha dimostrato di essere fuori categoria. Ha letteralmente trascinato i suoi alla promozione in A dopo appena un anno. 34 presenze totali condite da diciannove reti e sei assist totali. Un trionfo che però adesso sta stretto a Laurienté.

Il futuro

Vista l’ultima esaltante stagione e gli occhi di mezza Italia su di lui, Laurienté avrebbe deciso dunque di lasciare il Sassuolo nonostante la promozione in A. Lo stesso mister Fabio Grosso ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport confermando la volontà del calciatore francese.

“Laurienté? Vorrebbe misurarsi a un livello più alto. Parlo tanto con Armand, cerco di mostrargli tutti gli scenari considerando le sue ambizioni ma anche quello che la società ha fatto per lui”. Volontà subito accontentata, visto che Lauriente è ormai un nuovo giocatore del Sunderland. Con i club di Serie A che lo seguivano costretti a mangiarsi le mani.