Tutti vogliono Ambrosino, ma Antonio Conte ha altri piani | Comunicata la sua volontà al ragazzo

Il giovane talento è finalmente sbocciato, il gol segnato con l’Italia Under 21 ha impressionato proprio tutti.

Giuseppe Ambrosino è uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Classe 2003, destro naturale, si è messo in luce soprattutto nella stagione 2023/24 con la maglia del Frosinone, contribuendo in maniera importante alla salvezza del club ciociaro. In 36 presenze in Serie B, ha totalizzato 5 gol, 4 assist e 2280 minuti giocati, dimostrando continuità e affidabilità. In precedenza aveva già disputato una stagione in cadetteria con il Catanzaro, segnando 3 reti e servendo 2 assist in 28 partite.

Nonostante l’altezza vicina al metro e novanta, Ambrosino non è solo un finalizzatore fisico: è una punta moderna, tecnica, capace di dialogare con i compagni e di fungere da raccordo tra centrocampo e attacco. Questa sua predisposizione al gioco corale lo rende ideale come partner di una prima punta più statica, ma anche come attaccante in un sistema più fluido.

La sua duttilità gli consente di essere impiegato anche da esterno offensivo, sia in un 4-3-3 che in un 4-2-3-1, offrendo così soluzioni diverse all’interno dello stesso modulo. Non va sottovalutata nemmeno la sua qualità sui calci piazzati: è stato proprio un suo splendido calcio di punizione a portare l’Italia U21 ai supplementari durante i quarti di finale dell’Europeo di categoria.

Ambrosino rappresenta un profilo completo e in costante crescita, con margini di sviluppo importanti e una già solida esperienza in Serie B.

Gioiello del Napoli in vetrina

Il gol con l’Under 21 conferma il suo talento cristallino e ne rilancia le quotazioni in chiave mercato, attirando le attenzioni di numerosi club.

Reduce da una buona stagione in Serie B con il Frosinone, l’attaccante di proprietà del Napoli è al centro delle trattative. Come riportato da Sky Sport, il Cagliari si è già mosso concretamente per assicurarsi le sue prestazioni. I due club stanno valutando la formula del trasferimento e il giocatore ha già espresso parere favorevole al passaggio in Sardegna.

Conte ci pensa: possibile valutazione in ritiro

Nonostante l’interesse crescente, il futuro di Ambrosino non è ancora deciso. Il nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, vorrebbe infatti valutare il ragazzo in ritiro prima di dare il via libera a una sua eventuale partenza in prestito. Il talento del classe 2003 intriga, e se riuscisse a convincere l’allenatore nelle prime settimane di lavoro, non è esclusa la permanenza in azzurro.

Ambrosino, con la sua capacità di unire fisicità e tecnica, potrebbe trovare spazio come alternativa in attacco, soprattutto se saprà dimostrare maturità e affidabilità. Tutti lo vogliono, ma il suo futuro potrebbe sorprendentemente restare a Napoli.