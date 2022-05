Tutti i record del Napoli: ecco i calciatori che hanno segnato la storia del club

Anche se quest’anno il Napoli era ben quotato su qualsiasi sito di scommesse italiano per la vittoria dello scudetto ma ben presto si è dovuto arrendere, ci sono dei record che parlano degli Azzurri e mettono in risalto la grande storia di un club, nato e cresciuto per la passione dei tifosi e dei calciatori, che hanno militato nella squadra del Golfo. Ecco tutti i record del Napoli con i calciatori che hanno segnato la storia degli Azzurri.

Calciatori con più presenze in assoluto

Al primo posto c’è Marek Hamsik con 520 presenze in 12 stagioni, segue Giuseppe Bruscolotti con 511 presenze in 16 stagioni, Antonio Juliano con 505 presenze in 17 stagioni e Lorenzo Insigne con 433 presenze in 11 stagioni disputate con la maglia azzurra.

I 4 calciatori che hanno segnato più gol nel Napoli

Al primo posto, sempre quotato favorito sui siti come Betfair c’è Dries “Ciro” Mertens con 148 gol in 9 stagioni, segue Lorenzo Insigne con 122 gol in 11 stagioni e Marek Hamsik con 121 reti segnate in 12 stagioni. Al quarto posto c’è Diego Armando Maradona con 115 reti in 7 stagioni.

Giocatori con più presenze in campionato e quelli che hanno segnato di più in Serie A

Al primo posto con più presenze in Serie A c’è Marek Hamsik che ha giocato 408 volte nel campionato italiano, segue Bruscolotti con 387 presenze, Juliano con 355 e Lorenzo Insigne con 336 presenze.

Il migliore goleador azzurro in Serie A è Dries Mertens con 113 gol, segue Antonio Vojak con 102 reti, Hamsik con 100 reti segnate nel campionato italiano, Insigne 96 e Diego Armando Maradona con 81.

Calciatori con maggiori presenze nelle coppe nazionali e migliori goleador

Al primo posto c’è Bruscolotti con 96 presenze nelle coppe italiane, segue Juliano con 72 e Moreno Ferrario con 70. Il miglior goleador napoletano di sempre nelle coppe nazionali è Maradona con 29 reti, segue Savoldi con 19 e Careca con 15.

Calciatori con più presenze nelle coppe della UEFA e migliori goleador

Il calciatore napoletano con più presenze durante le competizioni UEFA è Marek Hamsik con 80, segue pronto a battere il record Mertens con 79, Insigne è a quota 73 e Callejon a 69. Koulibaly ha disputato 64 gare di coppe europee con il Napoli.

Il miglior Goleador in UEFA degli Azzurri è Mertens con 28 reti, segue Cavani con 19 e Insigne con 18. Soltanto quarto posto per Hamsik con 16 reti.

I migliori capocannonieri del Napoli in Serie A

Il primato spetta a Gonzalo Higuain che nel campionato 2015 – 2016 divenne capocannoniere con 36 reti, segue Edinson Cavani con 29 reti nel 2012 – 2013 e al terzo posto c’è Diego Armando Maradona che nel campionato di Serie A 1987 – 1988 divenne capocannoniere con 15 reti.

Nella stagione 2005 – 2006 quando il Napoli militava in Serie C1, Calaiò venne proclamato capocannoniere con 18 reti.