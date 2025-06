Tuoni a Castel Volturno: Lukaku lascia subito il Napoli | Nemmeno Conte lo ha convinto

Possibili novità in casa Napoli anche per quanto riguarda il reparto offensivo, da valutare il futuro del bomber belga.

Nel mercato estivo di circa un anno fa, Romelu Lukaku è arrivato al Napoli dal Chelsea con trasferimento definitivo da 30 milioni di euro più bonus (fino a 15 milioni aggiuntivi) e un contratto fino al 2027, con stipendio lordo di circa 8 milioni a stagione, bonus inclusi. Già nelle prime settimane sotto Conte è stato presentato con grande entusiasmo, effettuando le visite mediche a Villa Stuart ed entrando subito nei piani del tecnico.

Nel corso della stagione appena conclusa, l’attaccante belga ha totalizzato 38 presenze in tutte le competizioni, segnando 14 gol e fornendo 11 assist. In Serie A è stato il miglior marcatore del Napoli, distinguendosi anche come miglior assist-man della squadra.

Lukaku ha mostrato subito il suo impatto decisionale: ha segnato già all’esordio contro il Parma da subentrante, assistendo alla rimonta vincente. Durante la stagione è stato un punto di riferimento per la fase offensiva del Napoli, con prestazioni solide e gol decisivi, compresi quelli nelle grandi gare.

Il bilancio finale, 14 gol e 11 assist, conferma quanto fosse centrale nel progetto di Conte. Il belga ha combinato presenza fisica, capacità realizzativa e assistenze importanti, contribuendo in modo determinante al successo del Napoli in campionato.

Il reparto offensivo dei campani

Il reparto offensivo del Napoli al momento in cui stiamo scivendo include Romelu Lukaku, Giovanni Simeone, Cyril Ngonge, Matteo Politano e David Neres. Lukaku resta il pilastro in attacco, mentre Politano e Neres garantiscono qualità sulle fasce, con il brasiliano fresco di arrivo dal mercato estivo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Giovanni Simeone e Cyril Ngonge potrebbero lasciare Napoli: Simeone grazie al desiderio di giocare in Spagna e richieste dalla Liga, Ngonge per mancanza di spazio e interesse da altri club. Il club è aperto a offerte per entrambi, in un contesto di rinnovamento offensivo voluto da Conte e dalla dirigenza.

Arriva una punta, che futuro per Lukaku?

Il Napoli sta cercando un nuovo attaccante come Jonathan David, svincolato dal Lille: l’offerta più alta al momento arriva dagli azzurri, ma le trattative sono rallentate per l’interesse di molti altri club. Oltre a David, un altro nome valutato è Darwin Núñez, ex Liverpool: secondo “Sportitalia” è un profilo sul taccuino del Napoli, mentre è da scartare il nome di Viktor Gyökeres.

Per quanto riguarda Romelu Lukaku, sul piatto ci sarebbe una ricca offerta dall’Arabia Saudita, ma attualmente il Napoli lo considera incedibile: resta il titolare indiscusso nel progetto di Conte. Tuttavia, se dovesse perdere il posto da titolare, potrebbe rivalutare un addio. Al momento però i segnali restano chiari: il belga è un elemento fondamentale per la squadra azzurra.