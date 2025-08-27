Tudor sorride a metà: perde un titolarissimo per un mese | Nemmeno in panchina contro l’Inter
L’allenatore della Juventus potrebbe fare a meno di uno dei leader della squadra, sarebbe un vero e proprio macigno.
La Juventus ha vissuto un’estate intensa, segnata dalla partecipazione al Mondiale per Club e dalla conferma di Igor Tudor in panchina. Il tecnico croato si è trovato a gestire una fase di transizione, con un mercato ancora incompleto e tante operazioni da definire. Nonostante le incertezze, l’avvio di campionato ha restituito entusiasmo all’ambiente bianconero, con l’Allianz Stadium gremito per il debutto stagionale.
Contro il Parma di Cuesta, tecnico ancora tutto da scoprire, la Juve ha messo in mostra una prestazione solida, conquistando un 2-0 che ha dato fiducia a squadra e tifosi. Tudor ha già individuato alcuni punti fermi su cui costruire il nuovo progetto: la sicurezza difensiva di Bremer, la potenza fisica di Thuram, il talento di Yildiz e il fiuto del gol di David rappresentano le prime certezze.
Allo stesso tempo, la partita ha evidenziato le lacune della rosa, confermando la necessità di ulteriori interventi sul mercato. Mancano ancora alternative affidabili in alcuni reparti e il tecnico croato dovrà lavorare molto per dare equilibrio alla squadra.
La sensazione è che la Juventus abbia imboccato la strada giusta, ma servano rinforzi per competere davvero ai massimi livelli. Tudor ha mostrato idee chiare e spirito pragmatico, elementi che potrebbero riportare stabilità dopo stagioni altalenanti. L’estate bianconera, però, non sembra ancora finita.
L’analisi di Marelli sull’espulsione
Nel post partita di Juve-Parma, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di DAZN il cartellino rosso diretto rimediato da Andrea Cambiaso. «È la prima espulsione diretta di questo campionato, mentre ieri avevamo avuto quella di Koné per doppia ammonizione. Nel caso di Cambiaso si tratta invece di condotta violenta», ha spiegato Marelli, analizzando l’episodio che ha acceso il finale di gara.
Il contrasto con Lovik del Parma è stato decisivo: il giocatore della Juventus, probabilmente affaticato, ha reagito con una manata al volto dell’avversario. Un gesto che l’ex arbitro ha giudicato senza attenuanti, ribadendo la correttezza della decisione arbitrale.
I tempi della squalifica
Marelli ha inoltre ricordato che, in base al codice di giustizia sportiva, un’espulsione per condotta violenta comporta in linea generale un minimo di due giornate di squalifica. Se la sanzione dovesse essere confermata, Cambiaso resterebbe fermo per un periodo significativo.
Considerando la pausa per gli impegni delle nazionali, l’esterno bianconero rischierebbe di tornare a disposizione di Tudor soltanto tra circa un mese. Una prospettiva che rappresenta un problema per la Juventus, costretta a rinunciare a un elemento importante della sua rosa in un avvio di stagione già delicato.