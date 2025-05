Tu farai il mio stesso percorso: Sinner nomina il suo erede | In un paio d’anni gli ruba la corona

A Monte Carlo, tra allenamenti e riflessioni, Jannik Sinner sembra aver già individuato chi potrebbe seguirne le orme.

Quando sei il numero uno del mondo, ogni tuo gesto diventa messaggio, ogni parola è una profezia. Jannik Sinner, tornato da poco ad allenarsi sul campo dopo la squalifica patteggiata con la WADA, non ha mai smesso di guardare al futuro, nemmeno nei tre mesi di lontananza forzata dai tornei. E proprio in uno di questi allenamenti, a Monte Carlo, ha fatto capire che gli occhi del tennis mondiale presto potrebbero puntarsi su un nome nuovo.

Accanto a lui, a colpire palline con grinta e rispetto, c’era un diciottenne norvegese con pochi titoli e tante speranze: Nicolai Budkov Kjaer. Per i non addetti ai lavori, un perfetto sconosciuto. Per chi conosce Jannik e il suo fiuto, un dettaglio che vale più di mille classifiche. Non è stato un invito casuale, e nemmeno un semplice test. È stato un segnale.

Il ragazzo, attuale numero 305 del ranking ATP, ha giocato alla pari negli scambi, guadagnandosi non solo l’attenzione, ma quasi una sorta di investitura da parte del campione altoatesino. In un mondo in cui ogni posizione si difende con i denti, Sinner ha scelto di condividere. Di ispirare.

Ma chi è? E perché questo nome potrebbe diventare presto familiare quanto quello di Sinner? Per capirlo bisogna tornare un attimo indietro.

L’ascesa di Jannik

Nato a San Candido nel 2001, Sinner ha bruciato le tappe diventando, a soli 22 anni, il primo italiano della storia a sedersi sul trono del tennis mondiale. Tre Slam, quattro Masters 1000, una ATP Finals, due Coppe Davis con l’Italia e 19 titoli complessivi: un palmarès che, fino a poco tempo fa, sembrava irraggiungibile per un tennista azzurro. Eppure, mentre scriveva pagine di storia, Jannik non ha mai smesso di allenarsi con umiltà, circondandosi di persone fidate e rimanendo fedele al suo stile silenzioso e metodico.

La squalifica di tre mesi per una vicenda di doping patteggiata — senza ammissione di dolo — ha inevitabilmente creato uno strappo nel suo percorso perfetto. Ma Jannik, da fuoriclasse qual è, ha reagito nel modo più Sinner possibile: allenandosi. Il regolamento gli ha concesso di tornare in campo già dal 13 aprile, e lo ha fatto scegliendo sparring di livello: amici come Sonego, big come Draper, e promesse come Budkov Kjaer.

L’investitura nascosta

Le voci attorno a questi allenamenti hanno preso corpo quando qualcuno del suo staff ha lasciato intendere che il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer “promette bene, proprio come Jannik a diciotto anni”. Nessuna dichiarazione ufficiale, certo. Ma il titolo dell’articolo nasce da una frase sussurrata, quasi confidenziale: “Tu farai il mio stesso percorso”.

Non è un’investitura pubblica, ma è forse più potente proprio per questo. Sinner ha visto qualcosa nel norvegese che gli ha ricordato se stesso: l’atteggiamento, la dedizione, l’istinto nei colpi. E se Nicolai saprà continuare su questa strada, non è escluso che tra un paio d’anni possa davvero impensierire il suo maestro. La corona oggi è saldamente sulla testa di Sinner. Ma a quanto pare, lui stesso sta già preparando chi potrebbe portarla con onore domani.