Tu e tu, fate i bagagli e andate via | Supermercato Napoli: Conte gli ha inviato la letterina nera

Antonio Conte sta lavorando in vista della prossima stagione e ha le idee chiarissime sia in entrata che in uscita.

Antonio Conte sta pensando al futuro del Napoli. E assieme alla dirigenza, specialmente con la collaborazione del ds Manna, sta cercando di costruire una squadra congeniale al suo modulo. Da quando è terminata la passata stagione in cui è arrivato il quarto scudetto, non ci si è fermati dalle parti di Castel Volturno.

Il direttore sportivo napoletano ha messo subito a segno un colpo che rimarrà nella storia. A parametro zero infatti, si è aggiudicato le prestazioni sportive di Kevin De Bruyne. Il belga per anni ha predicato calcio in Inghilterra sponda Manchester City e ora è pronto a colonizzare anche la Serie A con le sue giocate.

Oltre all’esperto centrocampista in grado di mandare sul tetto d’Europa e del mondo i Citizens, Manna si è anche assicurato Luca Marianucci dall’Empoli. Difensore centrale di prospettiva, classe 2004, dal 1° luglio è ufficialmente un calciatore azzurro. Il Napoli lo ha prelevato dalla compagine toscana per una cifra che si aggira attorno ai 9 milioni di euro.

Ma il mercato in entrata non è finito qui e l’estate sarà lunghissima e ricca di sorprese per i tifosi napoletani. Non a caso tra qualche giorno o addirittura qualche ora potrebbe essere annunciato un ulteriore acquisto di spessore. Ci riferiamo a Noa Lang. Proveniente dal PSV, il Napoli sta investendo all’incirca 28 milioni.

Tanto fermento

Ovviamente va anche sistemato il mercato in uscita e anche in questo caso il direttore sportivo Manna non sta rimanendo con le mani in mano. La priorità al momento ce l’ha Victor Osimhen. Il nigeriano non rientra più nel progetto di Conte e in estate dovrebbe dunque salutare definitivamente i partenopei.

L’attaccante sembrava destinato al Galatasaray, squadra dove aveva trascorso l’ultimo anno. E dopo un accordo verbale raggiunto in settimana tutto sembrava pronto. Ma adesso la situazione è in stand-by. Le garanzie bancarie richieste dal Napoli non sono mai arrivate e ora tutto è in stallo. Bisognerà vedere come si evolve la situazione. Ma ci sono due pedine praticamente certe di non far parte della rosa azzurra l’anno prossimo.

I due esclusi

Come anticipato, Antonio Conte ha le idee chiarissime, e se gli obiettivi di mercato in entrata stanno pian piano arrivando, anche quelli in uscita sono in fase di definizione. E tra le file dei partenopei, il prossimo anno, non si potranno quasi certamente vedere Zerbin e soprattutto Ambrosino.

I due giocatori, ancora giovanissimi, non rientrano nel progetto tecnico portato avanti dall’allenatore pugliese che dunque ne farebbe a meno. Sulle tracce di Zerbin, che lo scorso anno è stato mandato in prestito al Venezia, ci sarebbero il Cagliari e il Pisa. Ambrosino potrebbe rimanere a sua volta in Serie A: la Cremonese potrebbe portare avanti un forcing decisivo.