Tu a Napoli non ci metti piede: la moglie blocca il trasferimento in azzurro | Costretto a restare al Milan

Il calciatore era pronto ad arrivare al Napoli: ma adesso sarà costretto a rimanere al Milan. La moglie ha bloccato il trasferimento.

Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi a uno scudetto. La stagione 2025/2026 è già nel mirino e la società si è mossa immediatamente per gettare le basi di un nuovo ciclo vincente. Aurelio De Laurentiis vuole tenere alta l’asticella e non ripetere il passo falso di due anni fa, quando il titolo era svanito subito. Questa volta, l’obiettivo è difendere il tricolore con le unghie e con i denti.

La vittoria contro il Cagliari resterà nella memoria dei tifosi: una partita che ha consegnato agli azzurri il quarto scudetto della storia. Le reti di McTominay e Lukaku hanno regalato una festa indimenticabile, con la città intera tinta d’azzurro. Ma la gioia non basta: serve fame e determinazione.

Antonio Conte ha detto “sì” al progetto, scegliendo di continuare la sua avventura sulla panchina partenopea. Insieme a lui, il direttore sportivo Manna e De Laurentiis stanno lavorando per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. Non c’è solo la Serie A: lo scudetto ha riportato il Napoli in Champions League, e servirà un organico pronto ad affrontare sfide di altissimo livello.

Il calendario della prossima stagione sarà più fitto che mai, con partite ravvicinate. Lo scorso anno il Napoli non ha avuto impegni europei e ha potuto concentrarsi solo sul campionato. Ora tutto cambia: serviranno più rotazioni, più alternative e giocatori in grado di garantire qualità e continuità in ogni competizione.

La voglia di fare ancora meglio

Manna si è mosso in questa direzione, portando a casa innesti importanti. Il colpo che ha fatto più rumore è sicuramente Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dopo anni di magie con il Manchester City. Un leader tecnico e carismatico che può cambiare il volto della squadra, anche se nel corso delle amichevoli estive non è riuscito a brillare.

Il fuoriclasse belga deve ritrovare la giusta forma fisica. E insieme a lui sono arrivati anche Lorenzo Lucca dall’Udinese, Sam Beukema dal Bologna per 31 milioni, Vanja Milinkovic-Savic, Marianucci dall’Empoli per 9 milioni e Noa Lang dal PSV. Un mercato all’insegna del talento e della prospettiva. Ma c’è un calciatore che per volere della moglie ha rifiutato il trasferimento al Napoli.

L’accaduto

Per raccontare questa vicenda bisogna tornare indietro di più di un decennio. Al 2014 per l’esattezza. Nel corso del mercato invernale di quella stagione, il Napoli di Aurelio De Laurentiis era in cerca di un rinforzo. E proprio il patron dei partenopei era riuscito a trovare un accordo con il Milan.

Quell’inverno sarebbe dovuto avvenire uno scambio alla pari. Tra le file dei rossoneri sarebbe approdato Armero: il colombiano piaceva e non poco, secondo quanto riportato da onefootball.com all’allora mister Seedorf. Al Napoli invece, sarebbe arrivato Kevin Costant. A bloccare l’affare fu però la moglie di quest’ultimo che non gradiva la meta napoletana.