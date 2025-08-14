Troppa nostalgia delle corse: Casey Stoner torna in Moto GP | Si era ritirato giovanissimo
Casey Stoner è pronto a rimettersi in gioco: torna in Moto GP dopo il ritiro di anni fa. Troppo giovane per lasciare le corse.
Casey Stoner, uno dei grandi talenti della MotoGP, ha salutato il paddock a fine 2012 dopo una carriera breve ma intensissima. L’australiano, due volte campione del mondo, ha deciso di lasciare a soli 27 anni, citando motivi personali dovuti principalmente all’ansia e allo stress.
La sua ultima esperienza fu con la Honda ufficiale, squadra con cui conquistò il titolo mondiale nel 2011. Dopo quell’anno trionfale, Stoner disputò una sola ulteriore stagione prima di appendere il casco al chiodo. In totale, il pilota di Southport ha lasciato un’eredità fatta di 176 gare disputate e ben 45 vittorie con annessi 89 podi.
E ora la notizia di qualche giorno fa. Stoner tornerà in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2025. Non per competere, ma per guidare una Honda RC213V-S con livrea Repsol nella “Legends Race”, un evento dedicato alle icone del motociclismo. La sua presenza è uno dei momenti più attesi del weekend.
Il GP d’Austria, in programma dal 15 al 17 agosto, segnerà la ripartenza della stagione dopo la pausa estiva. La “Legends Race” nasce proprio per offrire uno show ai tanti appassionati del mondo della Moto GP. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram effettogp, questo evento sarà messo piedi per celebrare i 10 anni del GP di Spielberg.
Chi prenderà parte
Accanto a Stoner, ci saranno altri nomi illustri. Dani Pedrosa, 31 volte vincitore in MotoGP, guiderà una KTM 250 del 2008, mentre Andrea Dovizioso, 15 vittorie nella top class, salirà sulla Yamaha YZR500 del 1986 di Eddie Lawson. Due protagonisti che hanno condiviso tanti momenti con l’australiano in pista.
L’elenco continua con Luca Cadalora e Simon Crafar, entrambi in sella a Yamaha YZR500, e Tom Luthi, che userà una Kalex Moto2 del 2019. Una varietà di moto e periodi che rappresenterà un grande evento per i grandi appassionati della Moto GP. Un evento unico che difficilmente i più vorranno perdersi.
Le leggende
Non mancheranno anche leggende delle classi minori come Loris Capirossi su Aprilia RSV250, Toni Mang su Kawasaki KR250 e Gustl Auinger su Morbidelli 125cc. La scelta delle moto è pensata per rappresentare più epoche e categorie.
Insomma saranno giornate di festa quella che si vivrà al Red Bull Ring, che coinvolgerà, oltra i piloti del Mondiale attuale, anche piloti del passato che da tempo hanno appeso il casco al chiodo. E tra questi figura una sagoma ingombrante come quella di Casey Stoner che per i più, si è ritirato troppo presto.