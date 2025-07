TRATTATIVA CHIUSA: Marotta lo cede al Napoli | L’ufficialità arriva direttamente dai giornali

La trattativa è oramai conclusa e Giuseppe Marotta ha deciso di cedere il giocare al Napoli. Le ultime sull’affare.

Il calciomercato estivo è ormai iniziato. Dopo la breve sessione dal 1° al 10 giugno, il 1° luglio è stato tagliato il nastro di partenza. Ora le semplici voci si possono trasformare anche in trattative concrete e le suggestioni possono diventare realtà. Sarà un’estate come sempre lunga e ricca di sorprese, che non mancano mai.

I vari club sparsi in giro per l’Europa e non solo, si sono dunque già attivati per smussare o rafforzare le proprie rose e vedremo quali fumate bianche arriveranno e quali trattative, invece, si interromperanno. Nel frattempo una notizia che riguarda da vicino Beppe Marotta si è sparsa sul web nelle ultime ore.

Marotta infatti ha portato a termine una trattativa con il Napoli. Si tratta di un pezzo da novanta, un giocatore in grado di fare la differenza che ha anche parlato ai microfoni di diretta.it e si è espresso sull’affare e sul proprio trasferimento, inaspettato, tra le file della società campana che la scorsa stagione ha vinto il quarto scudetto della propria storia.

Il calciatore in questione è Christian Maggio e ovviamente la trattativa risale a diversi anni fa, quando Marotta, prima di passare dalla Juventus e poi dall’Inter, era ancora il ds della Sampdoria. Maggio venne a sapere del proprio trasferimento dai giornali come raccontato da lui stesso.

Un affare da 8 milioni

Bisogna tornare indietro di 17 anni, per la precisione all’estate del 2008 quando il terzino destro nato a Montecchio Maggiore fu venduto al Napoli di Aurelio De Laurentiis per 8 milioni di euro. Il resto rimane storia. Rimasto in azzurro sino al 2018/2019, ha cucito sul proprio petto la casacca dei partenopei.

Tutt’oggi vive nel capoluogo campano e con i partenopei ha potuto calpestare il terreno di gioco in ben 308 occasioni. Ha siglato 23 reti e servito ben 30 assist. Diventato una bandiera del club azzurro, continua a portarlo nel cuore e ad esserne tifoso. Lui stesso lo ha confermato ai microfoni di diretta.it.

Le dichiarazioni

“Venni a sapere del mio passaggio al Napoli dai giornali. Era una domenica mattina e vidi sul giornale: “Maggio, fatto col Napoli”. Poi mi chiamò l’allora ds blucerchiato Beppe Marotta e mi disse che ero stato venduto per il bene della società. All’inizio fu complicato adattarsi, anche perché è una città particolare”.

Poi…beh da 16 anni vivo lì e non voglio andarmene. Mia moglie lavora lì, i miei figli sono nati a Napoli, e sono tifosissimo del Napoli. Ho avuto tante soddisfazioni al Napoli ma forse la vittoria più bella è quella in Coppa Italia in finale a Roma contro la Juve che quell’anno non aveva mai perso. Erano 22 anni che il Napoli non vinceva nulla”.