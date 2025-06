Tragedia per Rubens Barrichello: grave perdita all’improvviso | “Te ne sei andato troppo presto”

Un lutto personale ha colpito l’ex pilota brasiliano, che ha voluto condividere il dolore con i suoi fan.

Un messaggio commosso, un saluto pieno d’amore e un vuoto incolmabile nella quotidianità di chi ha vissuto una carriera piena di adrenalina e sfide.

Rubens Barrichello, uno dei volti più noti della Formula 1 degli anni 2000, è tornato sotto i riflettori, ma stavolta lontano dai circuiti e dalle monoposto. L’ex pilota brasiliano ha infatti raccontato una vicenda personale che ha commosso tifosi e appassionati: un dolore autentico, privato, ma che ha scelto di condividere con chi lo ha sempre seguito.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, che ha lasciato un senso di tristezza tra i fan storici di Barrichello. Dopo aver regalato emozioni in pista per oltre un decennio, con 11 vittorie in Formula 1 e un lungo sodalizio con Ferrari e Brawn GP, Rubinho è oggi una figura rispettata anche fuori dal paddock.

Eppure, dietro il sorriso che lo ha sempre contraddistinto, si nascondeva un dolore profondo. Una perdita che non riguarda il mondo delle corse, ma quello degli affetti. Una di quelle che lasciano il segno, anche negli animi più temprati.

Il dolore di Barrichello: “Non riesco ancora a crederci”

Solo nella seconda parte della storia emerge il vero protagonista del racconto. La grave perdita che ha colpito Rubens Barrichello non è umana, ma è ugualmente devastante: si tratta infatti del suo amato cane Speedy, un Cavalier King Charles Spaniel che è stato per anni il compagno inseparabile dell’ex pilota.

Una tragedia avvenuta nel 2024, ma che continua a lasciare strascichi emotivi anche a distanza di tempo. Speedy è morto dopo aver ingerito ben undici mozziconi di sigaretta, come raccontato dallo stesso Barrichello in un commovente video pubblicato su Instagram. “Mio Speedy, te ne sei andato troppo presto, amico mio. Posso solo ringraziarti per la gioia che è stato il nostro viaggio insieme. Ti amerò per sempre”, ha scritto l’ex pilota su Instagram.

Il racconto scioccante: “Aveva ingerito 11 mozziconi”

In un video condiviso con i suoi follower, Rubinho ha parlato a cuore aperto, spiegando l’origine del malore che ha portato alla morte del suo cagnolino. Come riportato da Repubblica, il fatto è avvenuto nel palazzo in cui l’ex pilota abitava:

“Camminava molto, super educato, quella cosa sana che ha un cane. Abbiamo iniziato a vedere che si sentiva male e voleva sempre andare nello stesso posto. Quando Dudu (mio figlio) è sceso, ha visto che c’erano molti mozziconi di sigaretta e altre sigarette molto più potenti. Poi è successo quello che è successo.” Secondo Barrichello, Speedy ha sviluppato una malattia che ha compromesso gravemente lo stomaco, impedendogli di assimilare le proteine. L’intervento dei veterinari ha rivelato la presenza di undici mozziconi nello stomaco del cane, ma era ormai troppo tardi: “Non riusciva più a mangiare. Si è rotto lo stomaco.”