TRAGEDIA NAPOLI: salta clamorosamente l’affare De Bruyne | Colpa di alcuni vincoli contrattuali

Il Napoli si sta rivelando il club italiano più attivo in questa prima fase del calciomercato. De Laurentiis non bada a spese.

Il Napoli si sta rivelando il club italiano più attivo in questa prima fase del calciomercato. Dopo la straordinaria conquista dello Scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non fermarsi e vuole costruire una squadra in grado di confermarsi in Italia e fare il salto di qualità anche in Europa. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’entusiasmo, rafforzare la rosa e garantire continuità a un progetto vincente.

La strategia del club parte da un consolidamento tecnico con innesti mirati in ogni reparto. Il Napoli vuole capitalizzare l’ottimo lavoro svolto finora e sta agendo con rapidità e concretezza sul mercato. A differenza di altri club italiani, ancora fermi o attendisti, De Laurentiis sta imprimendo un’accelerazione netta alla campagna acquisti, convinto che la programmazione precoce sia fondamentale per restare al vertice.

Sul fronte europeo, l’intenzione è quella di non limitarsi a ben figurare, ma di essere realmente competitivi. Per questo il club sta valutando profili internazionali con esperienza nelle coppe, combinandoli con la valorizzazione dei giovani già presenti in rosa. L’obiettivo è costruire una squadra completa, ambiziosa e capace di imporsi anche oltre i confini nazionali.

Con una visione chiara e investimenti ben calibrati, il Napoli vuole aprire un ciclo duraturo. E in un mercato che fatica ancora a decollare, è proprio il club partenopeo a dare il primo segnale forte.

E De Bruyne?

Un fulmine a ciel sereno ha scosso l’entusiasmo dei tifosi del Napoli: l’affare Kevin De Bruyne, atteso come il colpo dell’anno a parametro zero, sembra essere momentaneamente saltato. L’indizio è arrivato direttamente dai social, dove il fuoriclasse belga ha modificato il proprio profilo Instagram rimuovendo ogni riferimento al Napoli. Via la foto con la maglia azzurra, e di nuovo visibile il tag del Manchester City in bio: un gesto che ha scatenato timori e polemiche.

A infiammare le voci di un possibile dietrofront sono state anche alcune indiscrezioni interne, che parlano di vincoli contrattuali ancora attivi tra De Bruyne e il club inglese. In effetti, il centrocampista è ufficialmente legato al Manchester City fino al 30 giugno.

Un affare solo rinviato

Nonostante l’apparente battuta d’arresto, è tutto un falso allarme. Le parti restano pienamente d’accordo e la firma è già arrivata. De Laurentiis e il suo entourage hanno già definito ogni aspetto contrattuale con il belga, ma fino alla scadenza ufficiale del contratto con il City effettivamente il belga rimane un calciatore del Man City.

Dunque, più che di una tragedia, si tratta di un rinvio strategico e tecnico. Il Napoli invita alla calma: dal 1° luglio in poi, Kevin De Bruyne sarà finalmente un nuovo giocatore azzurro.