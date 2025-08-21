Tradimento davanti ai microfoni: l’idolo del Torino apre alla Juventus | Cairo costretto a lasciarlo andare

L’epoca delle bandiere nel calcio è finita da tempo. Ormai si guarda soltanto il lato economico dello sport.

La rivalità tra Torino e Juventus è tra le più accese d’Italia, e i trasferimenti diretti tra le due squadre hanno sempre avuto un peso particolare. Ogni passaggio di maglia da una sponda all’altra della città non è mai stato vissuto come un semplice affare di mercato, ma come un gesto destinato a lasciare il segno nella storia del derby della Mole.

Nel corso dei decenni, alcuni calciatori hanno scelto di varcare quel confine sottile che divide granata e bianconero. Si tratta di decisioni che spesso hanno scatenato polemiche e reazioni forti, tanto tra i tifosi del Torino quanto tra quelli della Juventus. Non di rado, chi compie questo passo si trova a convivere con pressioni aggiuntive e con l’etichetta di “traditore”.

Tra i trasferimenti più noti si ricordano quelli avvenuti negli anni Ottanta e Novanta, epoche in cui il mercato italiano era particolarmente dinamico. Alcuni protagonisti, una volta approdati alla Juventus, hanno trovato consacrazione e titoli, mentre altri hanno faticato a confermare quanto di buono avevano mostrato in granata. Ogni operazione, comunque, è stata accompagnata da grande attenzione mediatica.

Anche nei tempi più recenti, pur con minor frequenza, si sono verificati scambi o passaggi che hanno rinfocolato la rivalità cittadina. Ogni volta che un giocatore attraversa Torino per cambiare colori, l’eco va ben oltre il campo: è un avvenimento che tocca corde emotive profonde e contribuisce a mantenere vivo il fascino del derby, simbolo di una contrapposizione che non conosce epoche.

Le dichiarazioni e le smentite

Si tratta di accadimenti ormai datati, risalenti alla fine di novembre 2011, quando Angelo Ogbonna fu protagonista di un episodio che fece discutere i tifosi. In un’intervista scherzosa a Radio Deejay dichiarò che non sarebbe mai andato alla Juventus, aggiungendo che il suo sogno era quello di giocare in una grande squadra.

Pochi giorni dopo, però, il difensore della Nazionale smentì tutto dal sito ufficiale del Torino. Visibilmente infastidito, precisò che le sue parole erano state travisate e che non aveva mai escluso del tutto l’ipotesi bianconera: «Sono un professionista, penso solo al Toro e al campionato, per il futuro si vedrà».

Il passaggio storico del 2013

Due anni più tardi, nel luglio 2013, arrivò la svolta definitiva. Ogbonna fu ceduto dal Torino alla Juventus per 13 milioni di euro più 2 di bonus, diventando il primo calciatore cresciuto nel vivaio granata – e arrivato persino a indossarne la fascia di capitano – a compiere quel passo.

Il trasferimento scatenò forti reazioni tra i tifosi del Torino, che vissero l’operazione come un tradimento. Nonostante il carattere professionale della scelta, il passaggio rimase negli anni un episodio simbolico della rivalità cittadina, confermando quanto ogni movimento tra le due squadre abbia sempre un peso che va oltre il calcio giocato.