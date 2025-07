Tra Napoli e Inter gode la Juve: svolta improvvisa per Lookman | I bianconeri hanno l’accordo totale

Un triello senza fine: Inter, Napoli e Juve si sfidano anche sul mercato e i bianconeri potrebbero avere presto la meglio.

L’Inter ha messo prepotentemente gli occhi su Ademola Lookman. La trattativa con l’Atalanta è partita da una proposta nerazzurra di 40 milioni con prestito e obbligo di riscatto. Ma la Dea ha detto no, preferendo una formula che garantisca incasso immediato e più vicino ai 50 milioni richiesti.

L’accordo con il giocatore, però, c’è già: Lookman ha dato l’ok a un contratto di cinque anni a 4 milioni netti l’anno. Un’intesa favorita anche dal Decreto Crescita, che rende il suo ingaggio più sostenibile per l’Inter. Il problema, ora, è trovare un punto d’incontro con l’Atalanta, che vuole monetizzare al massimo.

I bergamaschi sanno di avere tra le mani un giocatore molto appetibile e non vogliono cederlo in saldo. L’Inter è la destinazione preferita dal nigeriano, ma non è l’unica interessata: anche l’estero chiama. Tra le ipotesi sul tavolo c’è l’Atletico Madrid, soluzione che l’Atalanta guarderebbe con più favore.

Per provare ad avvicinarsi ai 50 milioni chiesti, l’Inter potrebbe aggiungere bonus facilmente raggiungibili. In questo modo, la proposta finale si avvicinerebbe ai desideri della Dea senza toccare subito la cifra piena. Il rischio è che il braccio di ferro si prolunghi troppo, come accaduto l’anno scorso con il caso Koopmeiners.

Una lunga trattativa

La società bergamasca vuole evitare un’altra telenovela di mercato e non rompere i buoni rapporti con l’Inter. D’altronde, aveva già garantito a Lookman una cessione in una big nel 2025, dopo il no al PSG nel 2024. All’epoca i francesi avevano offerto appena 20 milioni, cifra ritenuta troppo bassa per il valore dell’attaccante.

La base dei 50 milioni richiesti oggi, però, fa discutere il giocatore e il suo entourage. Perché se dodici mesi fa 40 milioni sarebbero bastati per il via libera, adesso il rialzo improvviso sorprende. E questa paradossale situazione potrebbe in qualche modo favorire la Juventus di Igor Tudor.

Cosa può accadere

Nel frattempo, anche la Juventus si muove sul mercato, come racconta Tuttosport. I bianconeri stringono per Jadon Sancho, già d’accordo con il club, ma manca ancora l’offerta decisiva allo United. Una cessione potrebbe sbloccare tutto: l’indiziato numero uno in uscita è Nico Gonzalez.

Curiosamente, anche questa pista si intreccia con la trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman. Se infatti la Dea dovesse vendere il nigeriano, potrebbe virare su Nico Gonzalez. Se Lookman dovesse partire e non raggiungere l’Inter, Marotta e i suoi, potrebbe a loro volta puntare su Nico Gonzalez. Dunque in ogni caso la Juve potrebbe chiudere per Sancho.