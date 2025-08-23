Torna a casa 8 anni dopo: colpo ufficiale di De Laurentiis | Firma a titolo gratuito
Il patron del Napoli spesso sorprende con colpi di mercato a effetto, che spesso risultano efficaci anche in campo.
Aurelio De Laurentiis, dal suo arrivo alla guida del Napoli nel 2004, ha saputo trasformare il club in una realtà stabile e competitiva grazie anche a scelte di mercato spesso decisive. Uno dei colpi più iconici è stato senza dubbio l’acquisto di Edinson Cavani dal Palermo nel 2010: il “Matador” ha infiammato il San Paolo a suon di gol, diventando in poco tempo un simbolo della squadra e garantendo poi una maxi-plusvalenza con la cessione al Paris Saint-Germain.
Altro affare memorabile è quello legato a Gonzalo Higuaín. Arrivato dal Real Madrid nell’estate 2013, l’argentino ha scritto pagine di storia azzurra con i suoi gol, culminati con il record di 36 reti in una sola stagione di Serie A. Un colpo che ha innalzato il livello internazionale del Napoli e ha acceso i sogni scudetto dei tifosi.
Più recentemente, De Laurentiis ha dimostrato di avere ancora grande intuito con l’arrivo di Kalidou Koulibaly dal Genk nel 2014, difensore diventato colonna portante per quasi un decennio. Un investimento iniziale modesto che si è trasformato in un giocatore di livello mondiale, amato dai tifosi e rispettato in tutta Europa.
L’ultimo capolavoro porta il nome di Khvicha Kvaratskhelia, prelevato dalla Dinamo Batumi nel 2022. Pagato appena 10 milioni, il georgiano si è rivelato uno dei talenti più luminosi d’Europa, trascinando il Napoli allo scudetto del 2023 insieme a Victor Osimhen, altro colpo di grande peso. Questi acquisti confermano la capacità di De Laurentiis di coniugare visione economica e risultati sportivi.
Il nuovo colpo
Un colpo che sembrava destinato a una big di Serie A, e che invece sorprende tutti. Gaetano Castrovilli torna a vestire il biancorosso, ma non quello del Napoli come qualcuno avrebbe potuto immaginare: il centrocampista classe ’97 ha scelto Bari, la squadra dove è cresciuto e che oggi sogna il ritorno nella massima serie.
Dopo otto anni e oltre 130 presenze in Serie A con Fiorentina e Lazio, Castrovilli ha accettato con entusiasmo il progetto pugliese. L’ex viola e biancoceleste è rimasto colpito dalla fiducia e dall’affetto che la piazza barese gli ha dimostrato, decidendo così di riabbracciare la società che lo aveva lanciato nel grande calcio.
A caccia del rilancio
Per il Bari si tratta di un acquisto di grande peso, sia tecnico che simbolico. Un centrocampista d’esperienza, capace di dare qualità e personalità a una squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista in Serie B con l’obiettivo di conquistare la promozione.
Castrovilli, reduce da 12 presenze con il Monza nella scorsa stagione, era svincolato dopo la fine del contratto con la Lazio. L’accordo sarà di un anno: il giocatore approda in Puglia deciso a rilanciarsi, lasciandosi alle spalle i problemi fisici e pronto a scrivere un nuovo capitolo con la maglia del Bari.