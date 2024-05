L’ex vice di Conte: “Ho una notizia sul Napoli. Sapete che faceva all’Atalanta…”

Antonio Toma, ex vice di Antonio Conte, esalta le qualità dell’allenatore salentino e parla di un possibile trasferimento al Napoli.

Antonio Toma, ex vice di Antonio Conte all’Atalanta, è intervenuto a Radio CRC esaltando le qualità dell’allenatore salentino e la sua possibile candidatura per la panchina del Napoli: “Conte all’estero non andrà più, vuole rimanere in Italia. Il Napoli è una piazza che lo affascinava, ne parlavamo spesso ai tempi dell’Atalanta, ne era impressionato“.

Toma ha raccontato la sua esperienza diretta al fianco di Conte: “È in grado di arrivare e cambiare la mentalità ai giocatori. Era maniacale sulla difesa a 4, perfetta. In Italia ancora non hanno capito il suo lavoro, ma lui è avanti. Basta guardare quanto ha fatto con Lukaku al Chelsea e all’Inter“.

Conte-Napoli: il retroscena dell’ex vice

L’ex vice di Conte ha svelato alcuni aneddoti: “Conte non è un allenatore che dice “voglio allenare per forza i top player”, perché molti che ha avuto non erano top player, in molti solo lui ci credeva. Esiste una materia che si chiama visione selettiva, possiamo guardare la stessa partita, ma Antonio Conte la vede in un altro modo. Andammo a giocare a Piacenza, vincemmo la partita e disse di essersi innamorato di un giocatore del Piacenza. Era Nainggolan, era un giocatore di cui nessuno parlava. In 90 minuti lo aveva visto“.

Toma si è detto pronto a seguire di nuovo Conte: “Se potrei essere il suo vice a Napoli? Con Antonio ci andrei di corsa, ma non siamo mai stati amici, parlavamo solo di lavoro. Fu io a dirgli di voler andare da solo come allenatore“.

Infine un commento sul direttore sportivo azzurro: “Giuntoli mi ha inseguito per 5 anni quando ero in categorie superiori, mi ha sempre seguito”.

Secondo Toma, le qualità di Conte nel cambiare la mentalità dei giocatori sarebbero perfette per il Napoli: una piazza che affascina l’allenatore salentino grazie al suo grande calore.