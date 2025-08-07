Toccatemi tutti ma non lui: Conte chiama d’urgenza ADL | Deve bloccare subito la cessione

Antonio Conte, mister del Napoli, non avvisa urgentemente Aurelio De Laurentiis: non vuole che venga ceduto un pupillo.

Il nuovo-vecchio Napoli di Antonio Conte sta iniziando pian piano a prendere forma. I partenopei saranno la squadra da battere anche il prossimo anno e lo stanno dimostrando attraverso un mercato mirato che ha portato rinforzi di spessore sia in chiave italiana, sia in chiave europea.

Gli azzurri del mister salentino infatti, il prossimo anno, disputeranno la UEFA Champions League e non vorranno di certo sfigurare. L’obiettivo del patron Aurelio De Laurentiis è dunque duplice: da una parte la voglia di non lasciarsi scucire il tricolore dal petto, dall’altra la voglia di imporsi anche in Europa.

E il direttore sportivo Manna, all’indomani della festa scudetto a seguito della vittoria ottenuta all’ultima giornata di campionato contro il Cagliari, si è messo subito al lavoro. Non ha voluto perdere tempo, proprio come l’anno scorso, quando ha consegnato nelle mani di Antonio Conte una squadra pronta per la massima serie.

E i colpi non sono mancati. A generare una vasta eco mediatica e sportiva è stata l’acquisizione di un giocatore che in Europa e in Premier League e nel mondo in generale, è sempre riuscito a incantare con le sue giocate di fino. Stiamo parlando di Kevin De Bruyne che da free agent ha accettato la proposta del Napoli.

Azzurri protagonisti sul mercato

Ma il centrocampista belga non è stato l’unico rinforzo di spessore in questa sessione che deve ancora terminare. Tra gli altri troviamo anche l’olandese oramai ex PSV Noa Lang. Sin dalla conferenza stampa di presentazione il calciatore offensivo si è detto entusiasta della nuova avventura con i partenopei. Ma non è finita qui.

Il Napoli ha acquistato per 31 milioni di euro, un grosso investimento, l’ex Bologna Sam Beukema che tanto bene ha fatto lo scorso anno. Successivamente è stato il momento del portiere Vanja Milinkovic-Savic che potrebbe scalzare Meret. Infine è stato il turno di Marianucci: 9 milioni versate nelle casse dell’Empoli. A fare rumore però, è stato anche il mercato in uscita con la cessione di Osimhen al Galatasaray (75 milioni di euro). Ma Manna potrebbe arrivare a vendere un pupillo di Conte e la situazione si sta infiammando.

Le offerte ricevute

Il futuro di Matteo Politano potrebbe infatti prendere una piega inaspettata. L’esterno del Napoli, simbolo dello scudetto 2023 e molto legato alla città, avrebbe ricevuto due proposte interessanti secondo quanto riportato da CalcioNapoli24: una dall’Italia e una dall’Arabia Saudita. Un doppio corteggiamento che apre scenari nuovi sul finale della sua carriera.

Nonostante abbia più volte dichiarato di voler restare a Napoli a vita, ora la palla passa alla società. Politano attende un segnale per il rinnovo e il prolungamento del contratto. Le due offerte ricevute includono progetti a lungo termine e potrebbero convincerlo a cambiare maglia. Vedremo come si evolverà la situazione.