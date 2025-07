Tifosi napoletani in preda al panico: condanna definitiva dal Tribunale | Non ci sarà nessun ricorso

I supporters azzurri sono in questo momento in preda al panico. Arrivata una condanna definitiva dal Tribunale.

Napoli riesce a regalare sempre emozioni, anche se a volte contrastanti. Ed è il caso, questo, di quanto successo nelle ultime ore. Da un lato abbiamo una dirigenza attivissima specialmente in chiave mercato e pronta a grandi investimenti per tenere alto il nome della squadra e della città.

Dall’altro invece, una condanna definitiva proveniente direttamente da un Tribunale. E non ci sarà alcun tipo di ricorso. Insomma un’estate dai due volti sin qui. Il primo, quello che i supporters ammirano con meraviglia, è il volto del direttore sportivo Manna, che sino a questo momento ha messo e sta mettendo in piedi una squadra competitiva.

Il ds vuole consegnare una formazione ultra competitiva ad Antonio Conte entro l’inizio della nuova stagione 2025/2026, e soprattutto per il ritiro. In questo modo il tecnico avrà la possibilità di studiare e modellare da vicino i nuovi acquisti per adattarli ai propri schemi di gioco. E vedremo cosa riuscirà a fare.

Chi di certo fa già parte del club partenopeo è Kevin De Bruyne. Il belga arrivato da free agent dopo l’esperienza con il Manchester City, è pronto a incantare anche i tifosi partenopei che non si sono trattenuti una volta saputo dell’arrivo del centrocampista. Un primo acquisto di grande spessore.

Tra calciomercato e Tribunale

A fare compagnia a De Bruyne ci sarà un ulteriore acquisto di spessore internazionale e di prospettiva. Noa Lang. Il Napoli ha investito circa 30 milioni per portare in Campania il talentuoso calciatore oramai ex PSV. Il reparto offensivo di Conte potrà contare su un giocatore funambolico in grado di fare la differenza.

Ma non è finita qui. Dall’Empoli, la dirigenza azzurra, ha voluto acquista un giovane difensore che in questi anni potrà crescere tra le file del Napoli. Ci riferiamo a Marianucci. Classe 2004 prelevato dai toscani per una cifra che si aggira attorno ai 9 milioni. E se da un lato si festeggia per tute queste novità, dall’altro si deve fare i conti con la giustizia.

La sentenza

Nel 2019 due carabinieri infatti – uno originario di Salerno e uno di Acerra – si finsero malati per poter seguire una trasferta del Napoli. I due hanno presentato certificati medici falsi, ma furono scoperti. Come? Attraverso i nominativi presenti sui biglietti e attraverso le telecamere all’interno dello stadio.

Secondo quanto riportato da ilmeridiano_news sulla propria pagina Instagram, ad oggi, la Corte dei Conti li ha condannati a risarcire ben 7.400 euro ciascuno, più i soldi legati agli interessi e alle spese legali. Oltre a perdere anche parte dello stipendio, i due dovranno fare i conti con le conseguenze di una leggerezza simile, che ha di certo minato la fiducia nel loro ruolo.