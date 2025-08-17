Tifosi Juve furiosi: squadra aggredita, interviene la Polizia | Colpito alla testa un calciatore
I tifosi della Juventus sono furibondi. La compagine piemontese è stata aggredita ed è stato necessario l’intervento della Polizia.
La tensione tra la Juventus e una parte della tifoseria è esplosa nuovamente. Un gruppo di sostenitori, radunatosi fuori dall’hotel della squadra, ha dato vita a una protesta inizialmente non violenta, con cori e fischi diretti al gruppo bianconero. L’atmosfera, però, si è presto surriscaldata.
Le urla sono state accompagnate da gesti sempre più ostili, con il lancio di uova verso l’ingresso della struttura e verso il pullman della squadra. L’obiettivo era chiaramente quello di contestare duramente, rendendo evidente il malcontento accumulato nelle ultime settimane.
Al momento dell’uscita della squadra, circa un centinaio di tifosi ha circondato il pullman. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, diversi oggetti hanno colpito il mezzo, provocando danni visibili. La polizia ha formato un cordone di sicurezza, ma la folla ha continuato a premere.
La partenza verso lo stadio è stata complessa. Solo grazie a un intervento massiccio della polizia in tenuta antisommossa il pullman è riuscito a lasciare la zona. Alcuni tifosi hanno tentato di bloccare il mezzo posizionandosi davanti, mentre altri hanno continuato a lanciare bottiglie e altri oggetti contundenti.
L’accaduto
Gli agenti hanno effettuato cariche di alleggerimento e identificato alcuni partecipanti agli scontri, scontrandosi con la resistenza dei gruppi più facinorosi. In mezzo alla confusione sono state ovviamente scattate foto e sono presenti anche dei video che testimoniano i momenti di alta tensione.
Tra i bersagli della contestazione sono finiti diversi giocatori del club bianconero, che hanno vissuto attimi di paura viste le brutte intenzioni dei supporters che li hanno raggiunti sino all’albergo. L’allenatore della Vecchia Signora ha ovviamente condannato l’episodio e chi ha portato avanti gesti violenti.
L’aggressione alla squadra
Nel 2010 infatti la Juventus visse un momento di estremo caos. Un episodio in particolare è rimasto impresso nella memoria collettiva, avvenuto nel ritiro pre-partita della Juventus prima della sfida con l’Atalanta. Un gruppo di tifosi si è radunò sotto l’hotel per attendere l’uscita dei giocatori, trasformando una protesta che doveva essere pacifica in un momento di forte contestazione.
Tra cori e insulti, la situazione degenerò fino a un gesto fisico ai danni di Jonathan Zebina, colpito con uno schiaffo sulla nuca. Il clima peggiorò quando il pullman della squadra fu bersagliato con lanci di uova e altri oggetti. Prima degli episodi più accesi, Alessandro Del Piero aveva provato a calmare gli animi parlando con alcuni tifosi. Insomma uno dei momenti più bui della storia della Juventus quello riportato da unionesarda.it.