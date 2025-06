Ti volevo a gennaio, ma ti prendo ora: Conte torna sul suo pallino | Pronto un bonifico da 30 milioni

Dopo lo Scudetto e la permanenza a Napoli, il tecnico detta la linea: caccia ad un giocatore, occhi su altri quattro profili.

Le voci di un addio si rincorrevano da giorni, ma ora la conferma è ufficiale: Antonio Conte resta l’allenatore del Napoli.

Il tecnico salentino ha scelto di non interrompere il proprio percorso in azzurro, proprio dopo aver firmato uno dei più grandi capolavori della sua carriera: lo Scudetto 2024/25. Un’impresa straordinaria, la quinta in carriera per lui, ottenuta con la terza squadra diversa dopo Juventus e Inter. Conte, arrivato a Napoli nel luglio 2024, ha costruito in fretta una squadra vincente, capace di dominare la Serie A.

Il bilancio stagionale parla chiaro: 41 partite disputate tra campionato e Coppa Italia, con 26 vittorie, 10 pareggi e appena 5 sconfitte. Media punti di 2,15 a partita, sintomo di una squadra solida, concreta e plasmata a immagine e somiglianza del suo condottiero. Ma dietro la permanenza c’è molto più di una questione sportiva.

A convincere Conte a restare, infatti, è stata la lunga lista di promesse e garanzie arrivate direttamente da Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha blindato il suo allenatore con un aumento di stipendio da 1,5 milioni in più rispetto all’accordo attuale, ma soprattutto ha rilanciato sul piano sportivo. L’obiettivo è chiaro: continuare a vincere. E per farlo, il primo colpo è già pronto.

Un Napoli più forte: De Bruyne e poi il colpo in difesa

Kevin De Bruyne sarà il primo grande rinforzo per il nuovo Napoli targato Conte. Una mossa da top club, che sancisce definitivamente la voglia di recitare un ruolo da protagonista anche in Champions League. Ma non sarà l’unico. Il Napoli è pronto a un mercato aggressivo, e il prossimo obiettivo è chiaro: Pietro Comuzzo.

Vent’anni, difensore della Fiorentina, inseguito già a gennaio quasi in modo ossessivo. Conte lo apprezza da tempo, lo considera un pilastro in prospettiva e ha spinto per riportarlo in cima alla lista. Non sarà semplice strapparlo a Rocco Commisso: servono almeno 35 milioni. Su di lui ci sono anche Arsenal, Newcastle e Manchester United, ma il Napoli vuole giocarsi la carta della permanenza in Italia. E un bonifico da 30 milioni è già pronto.

L’idea è chiara: un muro difensivo tutto nuovo

Non solo Comuzzo. Il Napoli lavora su un pacchetto di rinforzi difensivi ben definito. Piacciono molto anche Oumar Solet, 25 anni, appena passato all’Udinese, valutato intorno ai 28 milioni, e Federico Gatti, 26 anni, della Juventus. Occhi puntati anche su Miguel Gutierrez del Girona, classe 2001, mancino moderno che potrebbe diventare l’alternativa ideale a Mario Rui.

Intanto, il club ha già chiuso per Luca Mariannucci, difensore dell’Empoli pagato 9 milioni. Giovane, duttile, voluto personalmente dallo scouting azzurro. E in porta? Si va verso la conferma di Alex Meret, con il rinnovo ormai in dirittura d’arrivo. Ma se la trattativa dovesse saltare, scatterebbe subito il piano B: un nuovo numero uno arriverà. Conte resta, detta la rotta e sogna in grande. Napoli lo segue.