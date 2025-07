Thuram rompe con l’Inter: sta già trattando con i rivali storici | Marotta costretto ad accettare

Lo spogliatoio dell’Inter è una polveriera dopo la finale di Champions League persa malamente contro il Psg.

Mentre l’Inter si prepara a lasciare Charlotte, la tensione nello spogliatoio nerazzurro si riflette anche sui social. Dopo il duro sfogo di Lautaro e la risposta di Calhanoglu, a far rumore è stato un semplice like: quello di Marcus Thuram, comparso sotto il post del turco. Un gesto apparentemente banale ma pesantissimo, considerando che Thuram è da due anni il partner d’attacco di Lautaro e parte dell’affiatato duo «ThuLa».

Proprio Thuram, però, sembra aver imboccato un momento di involuzione. Dopo un finale di stagione segnato da problemi fisici, il francese è sceso in campo nel match contro il Fluminense apparendo opaco e fuori condizione. La prestazione, ben al di sotto dei suoi standard, ha sollevato dubbi sul suo atteggiamento: fisicamente provato e mentalmente scarico, ha lasciato a Lautaro – pur non al top – l’onere di lottare e trascinare la squadra.

E proprio da questo nasce una possibile crepa. Lautaro, simbolo di grinta e attaccamento alla maglia, non tollera chi, soprattutto nelle gare decisive, risparmia energie. Il like di Thuram a Calhanoglu, oggi in conflitto con il capitano, sembra quindi più che un gesto istintivo: è una presa di posizione in un momento di frizione interna.

In una squadra già scossa da tensioni societarie e risultati deludenti, i segnali social assumono un peso simbolico. E quel clic di Thuram diventa un indizio forte di una frattura più profonda: dentro lo spogliatoio dell’Inter, anche le alleanze stanno cambiando.

Juve-Thuram, idea affascinante ma in salita

La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante che possa garantire profondità, forza fisica e imprevedibilità. In questo contesto, il nome di Marcus Thuram ha iniziato a circolare come suggestione intrigante. Il francese, reduce da una stagione discontinua all’Inter, resta un profilo di livello internazionale: ha forza, tecnica e un potenziale ancora parzialmente inespresso. A Torino lo vedrebbero bene nel ruolo di seconda punta nel 3-5-2 di Thiago Motta, capace di alternare strappi in profondità e giocate spalle alla porta.

Il momento complicato tra Thuram e Lautaro – suggellato dal famoso like al post di Calhanoglu – ha alimentato speculazioni su un suo possibile addio. Tuttavia, l’operazione resta estremamente complessa. L’Inter, al netto delle tensioni, non ha ancora alcuna intenzione di privarsi di un giocatore costato a zero ma valorizzato nel tempo, e soprattutto con un contratto lungo.

Suggestione estiva o reale obiettivo di mercato?

L’ingaggio elevato e la probabile richiesta dei nerazzurri rappresentano ostacoli non indifferenti per una Juve che, pur in ripresa economica, resta attenta ai conti.

A meno che non si apra una crepa insanabile nello spogliatoio interista o che il giocatore stesso chieda la cessione, la trattativa appare più come un’idea da fantacalcio estivo che un affare concreto. Eppure, se la Juve dovesse liberarsi di qualche esubero offensivo e se Thuram desse segnali di rottura, la pista potrebbe scaldarsi. Per ora resta un’ipotesi affascinante, sospesa tra intuizione tattica e realismo di bilancio.