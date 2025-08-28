Thiago Motta in preallerta: prossima sfida decisiva | La società prepara il cambio in panchina
Il giovane allenatore, dopo la recente esperienza negativa alla Juventus, potrebbe presto tornare in panchina.
Thiago Motta si è imposto negli ultimi anni come uno degli allenatori più interessanti del panorama italiano. Dopo le prime esperienze formative con il settore giovanile del Paris Saint-Germain e la parentesi non semplice al Genoa, la sua crescita è stata evidente alla guida dello Spezia, dove ha dimostrato coraggio e idee moderne, salvando la squadra con un calcio propositivo nonostante i limiti tecnici della rosa.
Il vero salto di qualità è arrivato con il Bologna. Nella stagione 2023-2024, Motta ha condotto i rossoblù a risultati storici, centrando la qualificazione in Champions League con un gioco brillante e organizzato. La sua capacità di valorizzare giovani talenti, unita a una filosofia tattica basata su pressing, intensità e costruzione dal basso, lo ha reso uno degli allenatori più richiesti sul mercato.
La Juventus ha deciso di puntare su di lui per inaugurare un nuovo ciclo. La dirigenza bianconera, dopo stagioni altalenanti, ha visto in Motta il profilo ideale per riportare entusiasmo e rinnovamento. La scelta è ricaduta su un tecnico capace di unire pragmatismo e spettacolo, qualità che a Torino si spera possano garantire continuità di risultati e una crescita complessiva del progetto.
Le prime settimane in bianconero hanno confermato la volontà di Motta di imprimere la sua identità alla squadra. Poi però è adatto tutto storto, fino all’esonero. Ora l’allenatore è alla ricerca di una nuova sfida, non avendo trovato in estate un progetto convincente.
West Ham, partenza da incubo
Il West Ham ha iniziato la nuova stagione nel peggiore dei modi, collezionando risultati deludenti che hanno acceso il malumore tra tifosi e dirigenza. La squadra londinese non è riuscita a dare continuità né sul piano del gioco né su quello dei punti, ritrovandosi già in difficoltà dopo poche giornate di campionato.
La panchina di Graham Potter è quindi già a forte rischio. L’ex tecnico del Chelsea, chiamato per rilanciare il progetto, non è riuscito finora a invertire la rotta e il prossimo turno di Premier League potrebbe rivelarsi decisivo: un nuovo passo falso spingerebbe la società a cambiare guida tecnica.
Thiago Motta tra i possibili successori
In caso di esonero, il West Ham avrebbe già iniziato a vagliare i profili alternativi e tra i candidati spicca il nome di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano, reduce dall’esonero alla Juventus, viene apprezzato per la sua filosofia di gioco moderna e per la capacità di valorizzare i giovani.
La suggestione Motta non è l’unica sul tavolo, ma il suo profilo intriga molto la dirigenza inglese, che sogna un cambio di rotta immediato. Il futuro del West Ham dipenderà dunque dal prossimo risultato: una vittoria potrebbe salvare Potter, mentre un altro passo falso aprirebbe scenari clamorosi.