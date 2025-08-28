28 Agosto 2025

Thiago Motta in preallerta: prossima sfida decisiva | La società prepara il cambio in panchina

Marco Fanfani 28 Agosto 2025
Thiago Motta

Thiago Motta - fonte lapresse - napolipiu.com

Il giovane allenatore, dopo la recente esperienza negativa alla Juventus, potrebbe presto tornare in panchina.

Thiago Motta si è imposto negli ultimi anni come uno degli allenatori più interessanti del panorama italiano. Dopo le prime esperienze formative con il settore giovanile del Paris Saint-Germain e la parentesi non semplice al Genoa, la sua crescita è stata evidente alla guida dello Spezia, dove ha dimostrato coraggio e idee moderne, salvando la squadra con un calcio propositivo nonostante i limiti tecnici della rosa.

Il vero salto di qualità è arrivato con il Bologna. Nella stagione 2023-2024, Motta ha condotto i rossoblù a risultati storici, centrando la qualificazione in Champions League con un gioco brillante e organizzato. La sua capacità di valorizzare giovani talenti, unita a una filosofia tattica basata su pressing, intensità e costruzione dal basso, lo ha reso uno degli allenatori più richiesti sul mercato.

La Juventus ha deciso di puntare su di lui per inaugurare un nuovo ciclo. La dirigenza bianconera, dopo stagioni altalenanti, ha visto in Motta il profilo ideale per riportare entusiasmo e rinnovamento. La scelta è ricaduta su un tecnico capace di unire pragmatismo e spettacolo, qualità che a Torino si spera possano garantire continuità di risultati e una crescita complessiva del progetto.

Le prime settimane in bianconero hanno confermato la volontà di Motta di imprimere la sua identità alla squadra. Poi però è adatto tutto storto, fino all’esonero. Ora l’allenatore è alla ricerca di una nuova sfida, non avendo trovato in estate un progetto convincente.

West Ham, partenza da incubo

Il West Ham ha iniziato la nuova stagione nel peggiore dei modi, collezionando risultati deludenti che hanno acceso il malumore tra tifosi e dirigenza. La squadra londinese non è riuscita a dare continuità né sul piano del gioco né su quello dei punti, ritrovandosi già in difficoltà dopo poche giornate di campionato.

La panchina di Graham Potter è quindi già a forte rischio. L’ex tecnico del Chelsea, chiamato per rilanciare il progetto, non è riuscito finora a invertire la rotta e il prossimo turno di Premier League potrebbe rivelarsi decisivo: un nuovo passo falso spingerebbe la società a cambiare guida tecnica.

Motta
Motta – fonte lapresse – napolipiu.com

Thiago Motta tra i possibili successori

In caso di esonero, il West Ham avrebbe già iniziato a vagliare i profili alternativi e tra i candidati spicca il nome di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano, reduce dall’esonero alla Juventus, viene apprezzato per la sua filosofia di gioco moderna e per la capacità di valorizzare i giovani.

La suggestione Motta non è l’unica sul tavolo, ma il suo profilo intriga molto la dirigenza inglese, che sogna un cambio di rotta immediato. Il futuro del West Ham dipenderà dunque dal prossimo risultato: una vittoria potrebbe salvare Potter, mentre un altro passo falso aprirebbe scenari clamorosi.

Altro

david-lapresse-napolipiu.com

Clamoroso Juve: cessione UFFICIALE per Jonathan David | Offerta irrinunciabile dopo il 1° gol in Serie A

Lorenzo Gulotta 28 Agosto 2025
koulibaly-lapresse-napolipiu.com

Vengo a scucirvi lo scudetto dal petto: duro affronto di Koulibaly al Napoli | Accordo con i rivali nella notte

Lorenzo Gulotta 28 Agosto 2025
Tifosi Napoli

Questa è per Higuain, Ferrara e Zoff: vendetta Napoli | Preso un top player con 212 presenze alla Juve

Marco Fanfani 27 Agosto 2025
Gattuso

Ritorno in nazionale a quasi 40 anni: il ct lo ha già chiamato | Ha giocato anche con Gattuso

Marco Fanfani 27 Agosto 2025
kolomuani-lapresse-napolipiu.com

Comolli alza il telefono, ma Kolo Muani è irraggiungibile | Ha firmato di nascosto con una rivale

Lorenzo Gulotta 27 Agosto 2025
Tudor

Tudor sorride a metà: perde un titolarissimo per un mese | Nemmeno in panchina contro l’Inter

Marco Fanfani 27 Agosto 2025

Ultimissime

Thiago Motta

Thiago Motta in preallerta: prossima sfida decisiva | La società prepara il cambio in panchina

Marco Fanfani 28 Agosto 2025
david-lapresse-napolipiu.com

Clamoroso Juve: cessione UFFICIALE per Jonathan David | Offerta irrinunciabile dopo il 1° gol in Serie A

Lorenzo Gulotta 28 Agosto 2025
SKY, Di Marzio: Elmas-Lipsia, accordo vicino: al Napoli 25 milioni

Gazzetta dello Sport: “Elmas il ritorno”

redazione 28 Agosto 2025
koulibaly-lapresse-napolipiu.com

Vengo a scucirvi lo scudetto dal petto: duro affronto di Koulibaly al Napoli | Accordo con i rivali nella notte

Lorenzo Gulotta 28 Agosto 2025
69671a6fee (3)

Corriere dello Sport: “Napoli-Hojlund, trattativa in stallo: lo United frena sull’obbligo di riscatto”

redazione 28 Agosto 2025