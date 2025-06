Terremoto Lamine Yamal: cacciato dalla nazionale spagnola | Non lo convocano mai più

Non è stato tutto sempre rose e fiori il percorso del talento ancora non 18enne Lamine Yamal con la nazionale spagnola.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, noto semplicemente come Lamine Yamal, è un talento del calcio spagnolo, nato il 13 luglio 2007 vicino Barcellona. Con origini marocchine da parte di padre e della Guinea Equatoriale da parte di madre, Yamal ha iniziato il suo percorso calcistico sin da giovanissimo, entrando nella rinomata accademia de La Masia.

Il suo talento cristallino e la sua incredibile precocità lo hanno portato a bruciare le tappe in tutte le categorie giovanili del club catalano, dove si è distinto per le sue doti tecniche eccezionali, la velocità e la capacità di dribbling. Giocando spesso contro avversari più grandi di età, Yamal ha dimostrato una maturità sorprendente.

L’esordio con la prima squadra del Barcellona è avvenuto il 29 aprile 2023, quando a soli 15 anni e 290 giorni è subentrato contro il Real Betis, diventando il più giovane debuttante nella storia del club blaugrana.

Nella stagione appena conclusa, Yamal si è affermato come titolare, collezionando 35 presenze in Liga con 9 gol e 13 assist, oltre a un rendimento notevole in Champions League. La sua capacità di incidere, unita alla giovane età, lo rende uno dei calciatori più promettenti al mondo.

Incetta di record per Yamal

Lamine Yamal è un autentico fenomeno del calcio, un collezionista di record di precocità che ha riscritto la storia sia del Barcellona che della Nazionale spagnola. Ha stabilito primati come il più giovane ad aver giocato da titolare nella Liga (16 anni e 38 giorni) e il più giovane marcatore sia nel campionato spagnolo che con la maglia della Spagna. La sua incredibile ascesa lo ha portato anche a essere il più giovane a vincere un Europeo a soli 17 anni e 1 giorno nel 2024.

Con l’avvicinarsi del suo diciottesimo compleanno il Barcellona ha già blindato il suo gioiello con un rinnovo di contratto fino al 2031. Questo accordo prevede un ingaggio che lo renderà uno dei giocatori più pagati della squadra nonostante la giovanissima età. Le cifre circolanti parlano di uno stipendio base di 15 milioni di euro a stagione, che potrebbe salire fino a 20.

Quando Yamal fece infuriare gli spagnoli

Yamal è oggi un idolo indiscusso per la tifoseria spagnola, celebrato per il suo talento purissimo e i record di precocità. La sua esplosione nel Barcellona e in Nazionale lo ha reso un simbolo di speranza e un motivo di orgoglio, con i tifosi che lo hanno abbracciato calorosamente come uno dei volti del futuro del calcio iberico.

Tuttavia, la sua ascesa non è stata priva di controversie. Durante i Mondiali in Qatar del 2022, Yamal, all’epoca ancora giovanissimo, si trovò al centro delle critiche per aver esultato alla vittoria del Marocco contro la Spagna negli ottavi di finale. Data la sua origine marocchina da parte di padre, il gesto fu interpretato da alcuni come una mancanza di rispetto verso la Nazionale che avrebbe poi rappresentato.