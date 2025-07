Ter Stegen si rassegna: lascia il Barcellona e approda in Serie A | Proverà a vendicarsi in Champions

Ter Stegen è pronto a lasciare il Barcellona e ad approdare in Serie A. Termina la sua lunga esperienza in blaugrana.

Dopo oltre un decennio, undici anni per l’esattezza, Marc-André ter Stegen, ha preso una decisione a dir poco clamorosa e rumorosa a livello mediatico. L’estremo difensore tedesco ha infatti deciso di lasciare il Barcellona. Diventato simbolo di un’era e di vittorie rimaste alla storia, abbandonerà il club catalano.

Arrivato nel lontano oramai 2014 direttamente dalla Germania, nello specifico dal Borussia Monchengladbach, Ter Stegen sin da subito è riuscito a imporsi come uno dei più grandi portieri in Europa e nel mondo. E proprio con il Barça ha vinto qualsiasi trofeo. Dalla Liga passando per la Coppa del Re.

Ma sicuramente indimenticabili resteranno la UEFA Champions League, la Supercoppa europea e ancora il Mondiale per Club. Insomma un pedigree e una bacheca da vincente. Sin dagli albori della sua carriera, l’estremo difensore tedesco, aveva dato segnali chiarissimi di quanto potesse calcare i terreni di gioco di tutto il mondo senza problemi.

Ma adesso qualcosa sembra essersi rotto con la società in cui è cresciuto, la stessa che lo ha coccolato e portato sul tetto del mondo. Gli infortuni, le sole 8 presenze nella scorsa Liga, hanno messo in discussione lo stesso portiere e la sua leadership in campo così come nello spogliatoio.

La fine di un’era

E un nuovo capitolo sportivo e di vita, per Ter Stegen, potrebbe aprirsi proprio in Italia secondo le notizie delle ultime ore. Il classe ’92 potrebbe quindi decidere di ripartire dalla Penisola. Una squadra, in particolare, potrebbe fiondarsi sul campione ancora ad oggi in forza al Barcellona.

Con i blaugrana il portiere nato a Monchengladbach ha racimolato in undici anni ben 422 presente. Ha subito 416 gol e in ben 175 occasioni ha ottenuto un clean sheet. Insomma si tratta di un giocatore estremamente esperto che andrebbe a rafforzare e non di poco, il reparto arretrato.

L’arrivo in Italia

Dunque vedere Ter Stegen in massima serie potrebbe essere qualcosa di più di una semplicissima suggestione. E solamente le prossime giornate di mercato, che ancora è lunghissimo, ci daranno più informazioni. Nel frattempo però, si può ipotizzare un suo approdo tra le file di un club italiano.

La società in questione sarebbe l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri sono in fase di ricostruzione dopo la passata stagione chiusa con zero titoli. Specialmente dopo l’addio di Inzaghi e l’arrivo del “giovane” mister Chivu, si cercano punti di riferimento. E in caso di partenza di Sommer, Ter Stegen, potrebbe essere il primo indiziato per sostituirlo.